Samsung on aloittanut Android 10 -päivityksen jakelun suosituille Galaxy A50 ja Galaxy A40 puhelimille

on aloittanutjakelun erittäin suurta suosiota nauttineille Galaxy A50- ja Galaxy A40 -puhelimille. Galaxy A50:lle päivityksen jakelu on aloitettu Etelä-Koreassa ja Intiassa , kun taas Galaxy A40:lle päivitys on saapunut ensimmäisenä saataville Italiassa . Näiden kahden laitteen päivitykset tulevat todennäköisesti saataville hyvin pian myös muualla maailmassa. Viime viikolla Android 10 -päivityksen jakelu aloitettiin Galaxy A70:lle.Android 10 -käyttöjärjestelmän myötä Samsungin One UI -käyttöliittymä päivittyy versioon One UI 2. Lisäksi tietoturvakorjauksen taso päivittyy maaliskuun versioon.Android 10 sekä One UI 2 -versio tuovat mukanaan paljon uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Näihin kuuluvat muun muassa käyttöjärjestelmän laajuinen tumma tila, sujuvammat animaatiot, koko näytön eleet, uusia tapoja käyttää yksikätistä tilaa ja parempi yksityisyyden hallinta.Lisätietoa Samsungin One UI 2 -käyttöliittymästä saat tästä Lue myös: