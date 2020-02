Android 10 on nyt saatavilla Samsung Galaxy S9:lle ja Galaxy S9+:lle

Vielä ennen tulevien Samsungin huippupuhelimien julkaisua, on Samsung aloittanut Android 10 -käyttöjärjestelmän sekä One UI 2.0 -käyttöliittymän jakelun Galaxy S9 -puhelimille. On myös hyvin mahdollista, että Android 10 jää Galaxy S9 -puhelimien viimeiseksi isoksi käyttöjärjestelmän päivitykseksi. Samsung Galaxy S9 ja Galaxy S9+ -puhelimet esiteltiin helmikuussa 2018 Ennen Galaxy S9 -puhelimia päivitys on saapunut Samsungin osalta Galaxy S10 -sarjan puhelimille sekä Galaxy Note10 -puhelimille . Näiden jälkeen Android 10 -päivityksen odotetaan saapuvan suosituille Galaxy A-sarjan puhelimille, kuten Galaxy A50:lle ja Galaxy A70:lle. Samsung on jo tuonut myyntiin muutaman uutuuden , joissa on Android 10 sekä One UI 2 valmiina.Android 10 sekä One UI 2 -versio tuovat mukanaan paljon uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Näihin kuuluvat muun muassa käyttöjärjestelmän laajuinen tumma tila, sujuvammat animaatiot, koko näytön eleet, uusia tapoja käyttää yksikätistä tilaa ja parempi yksityisyyden hallinta.Lue myös: