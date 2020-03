Älypuhelimien myynti romahti – Analyytikko ennustaa alennuskampanjoiden olevan tulossa

Älypuhelinkupassa nähtiin historian suurin myynnillinen pudotus helmikuussa, kun Kiinassa tehtaat olivat kiinni koronaviruksen leviämisen vuoksi. Strategy Analyticsin keräämien tietojen perusteella puhelimien toimitusmäärät romahtivat 38 prosenttia.Kappalemäärissä mitattuna älypuhelimia toimitettiin vuoden 2019 helmikuussa 99,2 miljoonaa kappaletta, mutta tämän vuoden helmikuussa toimituslukemat jäivät vain 61,8 miljoonaan puhelimeen. Tuotannon lisäksi myös kysyntä romahti Aasiassa, sillä valtiot joko estivät ihmisten liikkumisen ulkona tai kansalaiset jäivät vapaaehtoisesti kotiin taudin leviämisen takia.Maaliskuun myyntimäärät eivät kaunistu helmikuusta erityisen paljoa, sillä koronavirus jyllää nyt Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kiinassa ja Etelä-Koreassa tilanne on alkanut helpottua, minkä johdosta tuotanto on voinut palautua normaaliksi ja ihmisten liikkumisrajoituksia on voitu höllentää. Strategy Analyticsin mukaan älypuhelinteollisuudessa voi olla edessä reippaat alennuskampanjat tai tuotebundlauksia, jotta myyntimääriä saataisiin kasvatettua.