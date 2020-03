Huawei esitteli uudet P40-huippupuhelimet: Huippukamerat ilman Googlea

Huawei on tänään esitellyt uudet P40-sarjan laitteet. Kiinalaisvalmistajan suosittu huippupuhelinten mallisarja uudistui kolmella uudella tulokkaalla, jotka ovat P40, P40 Pro ja P40 Pro+ (kuvassa).Uutuudet tarjoavat Mate 30 -laitteista tutun Kirin 990 -järjestelmäpiirin, jopa 12 gigatavua RAM-muistia ja 512 gigatavuan tallennustilaa, nestejäähdytyksen sekä entistä suuremman ja nopeamman näytönalaisen sormenjälkilukijan.Perusmallissa akkua on 3800 milliampeerituntia ja kahdessa suuremmassa mallissa 4200 milliampeerituntia, mutta pikalataus onnistuu kaikilla, joskin vain Pro-malleilla nopeampaan 40 watin vauhtiin. Langattomasti lataaminen onnistuu kahdella arvokkaammalla laitteella peräti 27 watin, tai Pro+:ssa 30 watin, teholla mikäli käytössä on Huawein oma laturi.Kokoerot tarkoittavat luonnollisesti myös eroja näytöissä. Perusmallissa on 6,1 tuuman kosketusnäyttö ja kaksi suurempaa mallia sisältävät saman 6,58 tuuman näytön. Kaikissa resoluutio on Full HD+, joskin kahdessa suuremmassa se on marginaalisesti suurempi, eli 2K-näyttöjä ei P-sarjassa vieläkään nähdä. Pro-malleissa tosin virkistystaajuus on nostettu 90 hertsiin.P-sarjalle, ja Huaweille yleisemmin, tuttuu tapaan kameroihin on panostettu melkoisesti. Kaikista malleista löytyy 50 megapikselin peruskamera, jonka sensorin koko on kasvanut peräti 40 prosenttia 1/1,28 tuumaan.Tämän lisäksi perusmallissa on 8 megapikselin zoom-kamera ja 16 megapikselin laajakulmakamera, Pro-mallissa Mate 30 Pro:sta tuttu 40 megapikselin Cine-laajakulmakamera ja 12 megapikselin 5x-zoom-kamera, ja Pro+-malli puolestaan poikkeaa Pro-mallista peräti kahdella zoom-kameralla (3x ja 10x).Lisäksi kahdessa jälkimmäisessä on ToF-etäisyyssensori, joka näyttäytyy yhtenä lisälinssinä. Laitteet tunnistaa siis kameroiden määrästä, jotka ovat kolme P40:ssä, neljä P40 Pro:ssa ja viisi P40 Pro+:ssa.Etukameroita on kaksin kappalein, joissa molemmissa on 32 megapikseliä.Jos tässä vaiheessa laite kuulostaa huiman hyvältä, ja sitä se saattaa hyvinkin olla, mutta on hyvä muistaa, että laitteet eivät saa Googlen palveluja ja niinpä käyttäjä joutuukin oletuksena tyytymään Huawein omaan AppGalleryn tarjoamaan sisältöön.P40 ja P40 Pro saapuivat tänään ennakkomyyntiin ja huhtikuun alkupuolella kauppoihin. P40 Pro+ saapuu myyntiin myöhemmin. Hinnat alkavat 799 eurosta (P40), 1049 eurosta (P40 Pro) ja 1299 eurosta (P40 Pro+).