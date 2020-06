Huawei P40 Pro arvostelu: Mainio puhelin (jos googlettomuus ei ole ongelma)

Palkissa sijaitsevaa teknologiaa käytetään myös kahteen ilmaeleeseen. Ilmaeleiden avulla voi ottaa kuvakaappauksen tai vierittää näytön sisältöä ylös tai alas koskematta näyttöön. Nämä toimivat kohtuullisen hyvin, vaikka ominaisuus ei loppujen lopuksi ole kovin hyödyllinen jokapäiväiseen käyttöön. Tämä on kuitenkin mielenkiintoinen lisä, jota varmasti tulevaisuuden puhelimissa hyödynnetään erilaisilla, mielenkiintoisilla tavoilla.

Näytön alle on myös laitettu puheluita varten kaiutin, joka on toimiva ratkaisu. Tämän ratkaisun myötä puhelimessa ei ole ollenkaan stereokaiuttimia, jota voidaan pitää pienenä miinuksena.

Kasvojentunnistuksen lisäksi puhelimessa on näytönalainen sormenjälkilukija, joka myös on ajan tasalla nopeuden ja luotettavuuden suhteen. Huawei onkin yksi harvoista puhelinvalmistajista, joka tarjoaa kaksi kätevää vaihtoehtoa.

P40 Pro on erittäin laadukas puhelin tyylikkäällä ulkokuorella. Näytön lasi kaartuu pitkien sivujen lisäksi myös ylhäältä sekä alhaalta. Näiden myötä selvää reunaa ei tunnu, kun ilmoituspaneelin vetää ajas tai käyttää Android 10:n eleohjausta. Edestäpäin katsottuna näytössä ei siis juurikaan näy reunoja. Tosin katse kiinnittyy vahvasti vasemman yläreunan isoon reikään, joka edelleen osuu silmiin kuukauden käytön jälkeen.

Mutta laitteessa on kuitenkin suuri sovelluspula, sillä laitteessa ei ole ollenkaan Googlen sovelluskauppaa, vaan sovellukset ladataan Huawein omasta sovelluskaupasta. Huawein AppGallery on kuitenkin pahasti jäljessä Google Playn tarjontaa.

Nyt testattava P40 Pro osoittaa, että Huawei on puhelimien tekniikan osalta kärkeä. Puhelimeen on pakattu lähes kaikki viimeisimmät ominaisuudet, joita vuoden 2020 lippulaivapuhelimelta sopii odottaa.

Huawei on tällä hetkellä kauniisti sanottuna lievästi ongelmissa Yhdysvaltojen antaminen rajoitteiden takia. Tästä huolimatta puhelinmaailman täytyy edetä ja uusia puhelimia täytyy julkaista.

Käyttöjärjestelmän optimointi yhdistettynä 90 hertsin näyttöön sekä tehokkaaseen Huawein Kirin 990 5G -järjestelmäpiiriin tekee puhelimesta erittäin miellyttävän käytettäväksi. Kaikki oikeastaan toimii sulavasti ilman minkäänlaista viivettä. Lisäksi puhelimessa on 8 gigatavua keskusmuistia toimintoja varten sekä 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa sovelluksia varten. Tallennustilaa saa myös lisättyä, mutta vain Huawein NM-kortilla.

Huawein näkemys Androidista on pitkälti tuttua edellisiin versioihin nähden. Kotinäytöllä alaspäin pyyhkäisemällä pääsee hakuun, jolla voi hakea puhelimesta sovelluksia, yhteystietoja, asetuksia, tiedostoja ja muita juttuja. Tämä on erittäin kätevä sekä toimiva tapa löytää haluamansa tiedon. Sivulta pyyhkäisemällä ja hetken pitämällä avautuu palkki, johon voi kiinnittää haluamansa sovellukset. Palkin avulla sovelluksen voi avata näytölle ns. kelluvana ikkunana, jolloin sovellus avautuu toisen sovelluksen päälle. Palkissa olevan sovelluksen voi myös vetää toisen sovelluksen viereen, jolloin voi käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti.

Lähes reunaton näyttö on kooltaan 6,58 tuumaa ja se toimii Full HD+ -resoluutiolla sekä 90 hertsin virkistystaajuudella. Vaikka tarkkuus tai virkistystaajuus ei yllä esimerkiksi OnePlus 8 Pron tasolle, näyttö on silti huippuluokkaa kaikilta osin. Ehkä pienenä miinuksena, mustan palkin lisäksi, pitää mainita vahvasti pyöristetyt näytön kulmat, jotka eivät ole omaan mieleen.

P40 Pro tukee Kirin 990 -järjestelmäpiirin ansiosta 5G-yhteyksiä, jos tällaiselle on tarvetta. Lisäksi testijakson aikana tuli huomattua, että P40 Pro yhdistää Wifi-verkkoon kauempaa kuin monet muut puhelimet. Laitteen langattomat yhteydet täydentää Bluetooth 5.1.

Laitteen sisälle on laitettu 4200 mAh akku, joka tarjoaa virtaa varsin helposti yhden päivän tarpeisiin. Riippuen käytöstä, puhelimella voi pärjätä jopa kaksi vuorokautta. Pakkauksen mukana toki toimitetaan 40 watin pikalaturi, jolla akkuun saa virtaa nopeasti vaikkapa aamutoimien aikana. Lisäksi P40 Pro tukee vuoden 2020 lippulaivapuhelimen tapaan langatonta latausta sekä käänteistä langatonta latausta.

P40 Prossa on panostettu erittäin paljon kuvausominaisuuksiin. Neljän kameran kokoonpano erottuu selkeästi muusta rungosta, jonka myötä puhelin myös keikkuu tasaisella pöydällä. Kamerat ovat kuitenkin kerrassaan loistavat, jopa todennäköisesti paras vaihtoehto monipuoliseen valokuvaamiseen puhelimella tällä hetkellä. Lisäksi niiden käyttäminen on helppoa ja nopeaa vikkelän suorituskyvyn ansiosta.

Zoom on varsin käyttökelpoinen maksimitarkennusta lukuunottamatta.

Kuitenkaan Googlen sovellukset eivät toimi, vaikka ne lataisikin esimerkiksi APKPuren kautta. Esimerkiksi YouTube kuitenkin toimii normaalisti puhelimen selaimen kautta. Selaimen valikoista (esimerkiksi Huawein selaimen kohdalla kolme pistettä yläreunassa) voi asettaa tietyn nettisivun aloitusnäytölle, joka on hyvä vaihtoehto vaikkapa YouTuben kohdalla, jolloin palvelu on aina yhden klikkauksen päässä.

MoreAppsin ideana on helpottaa saamaan Huawein puhelimelle monia suosittuja sovelluksia, joita ei vielä löydy AppGallerystä. MoreApps suosii lataamaan APKPure -sovelluskaupan kautta, joten sen voi olettaa olevan turvallinen. APKPuren voi asentaa myös suoraan puhelimelle, joka helpottaa sovelluksien lataamista.

Huawei on kuitenkin kehittänyt tähän ratkaisuksi MoreApps- ja Petal Search -sovellukset. Näillä sovelluksilla etsitään lisää sovelluksia. MoreApps ja Petal Search -sovellukset saa ladattua AppGallerystä.

Lisää sovelluksia ladataan ensisijaisesti Huawein AppGallery -sovelluskaupasta. Huawein sovelluskaupan valikoima on kuitenkin edelleen varsin heikkoa isojen nimien kohdalla.

Phone Clone on kätevä ja helppokäyttöinen työkalu, jolla siirretään vanhasta puhelimesta sovellukset, kuvat ja muut tiedot uuteen puhelimeen eli tässä kohtaa P40 Pro -puhelimeen. Phone Clone siirtää useimmat sovellukset, ja nämä yleisesti toimivat moitteettomasti.

Huawei P40 Pron ohjelmistossa on esiasennettuna Phone Clone -ohjelma sekä AppGallery -sovelluskauppa.

Ohjelmiston lisäksi rakenteesta löytyy muutama moittimisen aihe. Puhelimessa joudutaan tyytymään vain yhteen kaiuttimeen mediaa toistaessa, sillä puheluita varten tarkoitettu kaiutin on laitettu näytön alle. Lisäksi äänenvoimakkuuden hallintaan tarkoitettu painikkeet ovat omaan makuun liian jäykät, eivätkä ne anna painettaessa kunnon palautetta äänen tai tunnon muodossa.

Tietenkin myös tietoturva on hieman kyseenalaista. Varsinkin pankkisovellusten kohdalla kannattaa miettiä kaksi kertaa ennen tietojen syöttöä, jos sovellus on ladattu jostakin kolmannen osapuolen kaupasta.

Kaikki sovellukset eivät välttämättä toimi, vaikka ne saisikin jostakin ladattua puhelimelle, sillä Googlen taustapalveluiden sijaan puhelimessa hyödynnetään Huawein taustapalveluita. Suurimpana puutteena ovat siis monet Googlen omat sovellukset, joihin lukeutuvat Google kalenteri, Keep, Kuvat, Maps ja Chromecast-ominaisuus. Osa sovelluksista myös ilmoittaa, että ne eivät toimi ilman Googlen palveluita, mutta toimivat siitä huolimatta.

Tämä siis tarkoittaa, että puhelimesta löytyy yhden paikan (Google Play -sovelluskauppa) sijaan jopa yli viisi erilaista paikkaa, josta sovelluksia etsitään. Siltikään et todennäköisesti saa jokaista haluamaasi sovellusta toimimaan. Lisäksi sovellusten pitäminen ajan tasalla päivityksien suhteen on oma hommansa, vaikkakin MoreApps osaa kohtuullisesti ilmoitella päivityksistä.

Tämä kuitenkin aiheuttaa ongelman, jos haluat puhelimeen paljon sovelluksia: se on sekavaa. Sovelluksia nimittäin pitää etsiä AppGalleryn lisäksi muista kolmannen osapuolen sovelluskaupoista, kuten APKPuresta ja Amazon Appstoresta. Sovelluksia myös etsitään sovelluksien etsimiseen tarkoitetuilla sovelluksilla (MoreApps ja Petal Search).

Toki Huawei on tajunnut tämän sovellusongelman ja helpottanut sovelluksien saamista puhelimeen. Puhelimen mukana tulee Phone Clone -ohjelma, jolla saa siirretty suurinpiirtein kaikki sovellukset vanhasta puhelimesta uuteen. Lisäksi mukana siirtyvät esimerkiksi yhteystiedot, kuvat ja muita tietoja. Lisäksi AppGallerystä voi ladata MoreApps -ohjelman, jolla voi etsiä ja ladata monia sovelluksia, joita ei vielä itse AppGallery -sovelluskaupassa ole.

Huaweilla on kuitenkin kova ja pitkä työ saada isoja sovelluskehittäjiä kiinnostumaan tästä sovelluskaupasta. Kirjoitushetkellä AppGallerystä puuttuu edelleen isoja nimiä, kuten Facebook, Instagram ja WhatsApp.

Googlettomassa Huawein puhelimessa sovelluskaupan virkaa hoitaa Huawein AppGallery, jonka tarjonta on edelleen hieman köykäinen, vaikkakin sovelluskaupan tarjonta hiljalleen lisääntyy ja paranee. Sovelluskaupasta löytyy tällä hetkellä muun muassa Tinder, Telegram, Yle Areena, Tori.fi, Here WeGo -karttasovellus, Deezer, Foreca ja High.fi -uutisvahti .

Tietenkin rajoitteiden takia huonoa tässä ja muissa uusissa Huawein puhelimissa on niin sanottu Googlettomuus, jonka myötä puhelimessa ei siis ole tuttuja Googlen palveluita, kuten Google Mapsia, YouTubea tai Google Play -sovelluskauppaa.

Kenelle Huawei P40 Pro on tarkoitettu?

Huawei P40 Pro -puhelinta on hyvin vaikea suositella suurelle joukolle. Mikäli haluat puhelinkokemuksen, joka vain yksinkertaisesti toimii, niin tämä ei ole sellainen.

Mutta yksi ryhmä, jolle juuri tätä puhelinta voi suositella, on valokuvaajat. Jos olet tosissasi mobiilivalokuvauksesta, todennäköisesti haluat sellaisen puhelimen, joka kykenee moneen. Tämä on sellainen. P40 Prolla pystyy ottamaan erinomaisia valokuvia hyvässä valaistuksessa sekä heikossa valaistuksessa. P40 Prolla pystyy ottamaan valokuvia läheltä ja kaukaa. Myös videon osalta löytyy laadukasta vaihtoehtoa.

P40 Pro on myös hyvä vaihtoehto, mikäli edellinen puhelin on myös Huawein, jolloin olet jo mahdollisesti käyttänyt Huawein sovelluksia. Tällöin Googlen puute ei välttämättä ole niin suuri.

Toki tämä puhelin on oivallinen heille, ketkä syystä tai toisesta haluavat vältellä Googlen palveluita.

Yhteenveto

Aluksi ajattelin, että P40 Pron käyttäminen ei ole meikäläisen juttu, sillä käytän paljon Googlen sovelluksia päivittäin. Vähitellen Googlettomuuten kuitenkin tottui.

Tietenkin muutamien sovellusten kanssa on edelleen epäkäytännöllistä toimia. Näistä omalla kohdalla nousevat esille Google Keep sekä Google Kuvat. Nämä ovat vain niin käteviä sovelluksia, joihin pääsee käsiksi muilla puhelimilla sekä tietokoneilla ilman minkäänlaista ylimääräistä vaivaa.

Itse puhelimena Huawei P40 Pro on mainio sellainen. Oikeastaan itse puhelin on lähes täydellinen paria kohtaa lukuun ottamatta. Niin sanotun Googlettomuuden takia puhelinta on kuitenkin hieman haastavaa suositella isolle joukolle.

Suuri kysymys on siis kuinka paljon sinä tarvitset Googlen palveluita. Jos esimerkiksi vanha puhelin on Huawei ja käytät jo Huawein sovelluksia, niin ehkä tätä puhelinta kannattaa harkita. Myös mobiilikuvauksesta kiinnostuneille tämä on oivallinen vaihtoehto, joka tarjoaa laadukasta rautaa noin tuhannen euron hinnalla.

Laittaisinko kuitenkaan omaa rahaa tuhat euroa P40 Pron ostamiseen? En. En tosin omaa rahaa laittaisi mihinkään tuhannen euron puhelimeen, mutta jos pitäisi niin rahat menisivät sellaiseen puhelimeen, joka varmasti toimii kaikilta osin. Tässä hintaluokassa sellaisia ovat esimerkiksi Samsungin Galaxy S20 -sarja tai iPhone 11 Pro.

Huaweilta löytyy myös edullisempaa vaihtoehtoa esimerkiksi P40 Liten muodossa, joka tarjoaa hintaansa nähden hyvän näytön, kyvykkäät kamerat, riittävästi suorituskykyä ja tallennustilaa sekä pitkälti saman kokemuksen käyttöjärjestelmän osalta.