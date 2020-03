Huawein P40 Lite toi neloiskameran alle 300 euron älypuhelimeen

Huawei on esitellyt tänään uusia P-sarjan älypuhelimia. Päähuomio laitteista kohdistuu P40-malliston kärkipäähän , joita julkaistiin kolmin kappalein.Huaweilla oli kuitenkin esitellä myös pari edullisempaa mallia, jotka tarjoavat melkoisesti vastinetta rahalle alle 300 eurolla.Huawei P40 Lite sisältää keskisarjan Kirin 810 -suorittimen, joka vertautuu suurinpiirtein Snapdragon 730 -piirin tienoille, peräti 6,4 tuuman Full HD+ -kosketusnäytön, 6 gigatavua RAM-muistia sekä 128 gigatavua tallennustilaa. Akkuakin laitteessa on tonnin hintaisen P40 Pro -mallin tavoin 4200 milliampeerituntia, joka on lisäksi ladattavissa 40 watin teholla, toisin kuin esim. huomattavasti kalliimpi P40.Kameroissa P40:llä on tarjota peräti neljä erillistä kameraa. Pääkamera on näistä olennaisin 48 megapikselin sensorilla ja sitä avustavat kahdeksan megapikselin laajakulmakamera sekä kahden megapikselin makro- ja bokeh-kameraa. Hintaa laitteella on 299 euroa ja se saapuu myyntiin heti tänään.Tulossa on myös vielä edullisempi versio P40 Lite E, joka on 199 euron älypuhelin 6,39 tuuman IPS-näytöllä, jonka resoluutio on 1560 x 720. Tallennustilaa E-mallissa on 64 gigatavua ja piirinä heikompi Kirin 710F. Takakamerat tarjoavat saman 48 megapikselin sensorin ja laajakulmakameran lisäksi 2 megapikselin syvyyssensorin.Laitteiden suurin ongelma on Googlen palveluiden puute, joten niissä joutuu tyytymään Huawein AppGalleryn vaatimattomaan sovellusvalikoimaan.