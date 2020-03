OPH: WhatsAppia saa käyttää opetukseen Suomessakin, tietyin ehdoin

WhatsAppia saa käyttää opetuksen välineenä.

Jos oppilas on alle 16-vuotias, tulee oppilaan huoltajan hyväksyä WhatsAppin käyttöehdot oppilaan puolesta.

Suomenon linjannut kantansa monien yleisten digipalveluiden käyttöön opetuksessa. Ohjeistus on erittäin ajankohtainen, kun peruskoulut ovat siirtyneet etäopetukseen koronaviruspandemian vuoksi ympäri maailmaa.Tärkein ohjeistus liittyykäyttöön, jonka omat käyttöehdot ovat aavistuksen sekavuutta aiheuttavat ikärajan osalta. Nyt Opetushallitus on linjannut, omien juristiensa - ja oletettavasti myös WhatsAppin kanssa - laaditut ohjeet WhatsAppin käyttöön.Käytännössä ohjeistus kuuluu tiivistetysti näin:Epäselvyys liittyy WhatsAppin käyttöehtoihin, joka kieltää käytön EU-alueella alle 16-vuotiailta. Tämä kuitenkin voidaan kiertää siten, että käyttöehdot hyväksyy lapsen huoltaja, jolloin huoltaja on lakiteknisesti vastuussa käyttöehdoista ja on antanut vain lapselleen käyttöoikeuden luomaansa tunnukseen.Aiheesta on väännetty vuoden aikana kättä paljonkin sosiaalisessa mediassa, mutta ohjeistus on nyt ainakin korkealta taholta annettu.