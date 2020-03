Tinder antaa maksullisen ominaisuuden ilmaiseksi koronaviruksen vuoksi

Pienen paikkakunnan Tinder-tarjonta on nopeasti kahlattu läpi, sen tietää jokainen tuota maailman suosituinta deittisovellusta pikkupaikkakunnalla käyttänyt.



Aiemmin tilanteen on toki voinut selättää helposti hyppäämällä autoon tai joukkoliikennevälineeseen ja vaihtamalla paikkakuntaa. Nyt, kun ihmiset ovat lukittautuneita koteihinsa maailmalla riehuvan koronaviruspandemian vuoksi, oman paikkakunnan rajallisuus saattaa tulla vastaan turhankin nopeasti.



Tätä auttamaan Tinder on avannut yhden maksullisista ominaisuuksistaan ilmaiseksi käyttöön kaikille. Tinder Passport mahdollistaa seuran etsimisen mistä tahansa maailmasta, yksinkertaisesti vaihtamalla haluttuun paikkaan sovelluksen sisällä. Normaalisti Tinderin käyttö on rajattu enintään 160km säteelle omasta sijainnista.



Passport kuuluu normaalisti osaksi maksullisia Plus ja Gold -paketteja. Ominaisuus on käytössä ilmaiseksi huhtikuun 2020 loppuun asti ja on tarjolla automaattisesti kaikille sovellusta käyttäville.

