Fitbit Charge 4 aktiivisuusrannekkeessa on sisäänrakennettu GPS, Active Zone Minutes -ominaisuus ja unenseuranta

Fitbit Charge 4 hinta

on julkaissut, jonka kehutaan olevan Fitbitin edistynein aktiivisuusranneke sisäänrakennetun GPS:n, unenseurannan, Active Zone Minutes -ominaisuuden, Fitbit Payn ja monen muun ominaisuuden ansiosta.Charge 4 on Fitbitin ensimmäinen aktiivisuusranneke sisäänrakennetulla GPS:llä. Tämän ansiosta esimerkiksi juoksulenkeillä ei tarvitse kantaa puhelinta mukana. Samalla Charge 4:n avulla on mahdollista seurata vauhtia ja matkaa reaaliajassa. Yli 20 tavoitepohjaisen harjoitusasetuksen lisäksi se tarjoaa seitsemän GPS-yhteensopivaa treenitilaa.Sisäisen tallennustilan ansiosta Charge 4 pystyy tallentamaan tarkat tiedot muun muassa sykkeestä seitsemän päivän ajalta. Aktiivisuusranneke myös synkronoi tiedot puhelimen sovellukselle.Rakenteeltaan Charge 4 on vedenkestävä 50 metriin asti. Laitteesta löytyy kosketusnäyttö sekä induktiivinen painike, joilla aktiivisuusrannekkeen operointi onnistuu.Charge 4 osaa seurata käyttäjän unta sekä sisältää ominaisuuksia, jotka auttavat saavuttamaan paremman unenlaadun. Rannekkeeseen tulee myös Smart Wake -ominaisuus, joka herättää käyttäjän sopivimman mahdollisen unisyklin aikana. Charge 4:ssä on myös suhteellista veren happipitoisuuden vaihtelua arvioiva SpO2-sensori, jonka tietoja voi tarkastella Fitbit-sovelluksesta.Charge 4:ssa on Fitbitin uusin sydänterveyttä edistävä Active Zone Minutes -innovaatio, joka on käyttäjän leposykkeeseen ja ikään perustuva henkilökohtainen mittari. Ominaisuus seuraa käyttäjän sykettä harjoituksesta riippumatta ja vertaa sykealueella vietettyä aikaa viikottaiseen 150 minuutin tavoitteeseen. Active Zone Minutes -toiminto perustuu maailman johtavien terveysjärjestöjen kuten Maailman Terveysjärjestö WHO:n ja sydänterveysjärjestö American Heart Associationin suositukseen. Ominaisuus tulee myöhemmin saataville muille Fitbitin tuotteille."Meidän missiomme on aina ollut auttaa ihmisiä kaikkialla maailmassa tulemaan terveemmiksi. Tällaisena poikkeuksellisena aikana tehtävämme on tärkeämpi kuin koskaan, samalla kun ymmärrämme, kuinka vaikeaa nyt on panostaa terveyteen ja hyvinvointiin. Aktiivisena pysyminen, terveellinen ravinto ja riittävä uni voivat kuitenkin auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan vastustuskykyä ", sanoo James Park, Fitbitin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista.Charge 4 on Fitbitin ensimmäinen aktiivisuusranneke, jossa on Spotify Connect & Control. Tämän ominaisuuden avulla kappaleita voi vaihtaa tai sekoittaa suoraan ranteesta. Aktiivisuusrannekkeen näytön kautta voi nähdä saapuvat puhelut, viestit ja muut ilmoitukset sekä vastata niihin Androidin pikavastausten avulla. Charge 4:ssa on myös vakiona Fitbit Pay, joka toimii lähes 500 kauppapaikassa 44 maassa ja 10 rahansiirtojärjestelmässä maailmanlaajuisesti. Fitbit Pay toimii NFC:n avulla.Fitbit lupaa Charge 4:n akun keston yltävän jopa 7 vuorokauteen, mutta jatkuvan GPS:n kanssa akku kestää vain 5 tuntia. Laitteen lataus kestää noin kaksi tuntia.Charge 4:n kaveriksi saa myös maksullisen Fitbit Premium -palvelun, joka julkaistiin viime vuonna Versa 2 -älykellon yhteydessä . Mobiilisovelluksessa toimiva Premium tarjoaa muokattavia ohjattuja ohjelmia, kehittynyttä unenseurantaa, henkilökohtaisia vinkkejä, tuhansia treenejä sekä uusia haasteita ja terveystietoja, jotka auttavat liikkumaan enemmän, nukkumaan paremmin ja syömään terveellisemmin.Voidakseen tukea käyttäjiään ja heidän aktiivisuuttaan myös kotona haasteellisessa pandemiatilanteessa, Fitbit tarjoaa sovelluksessaan 40 uutta Premium-sisältöä maksutta käyttöön. Lisäksi kaikki uudet käyttäjät voivat osallistua 90 päivän maksuttomaan kokeilujaksoon, joka sisältää henkilökohtaisia terveysvinkkejä, ohjausta, edistyksellisiä työkaluja unenseurantaan, muokattuja ohjelmia ja yli 200 harjoitusta"Tarjoamme Fitbit Premium -palvelusta ilmaisen kokeilujakson ja lisättyä sisältöä, jotta käyttäjillämme on kotona apunaan terveenä pysymiseen oikeat työkalut. Aktiivisuusalueella vietettyjä minuutteja mittaava Active Zone Minutes -toiminto puolestaan antaa terveydelle ja kuntoilulle uuden henkilökohtaisen mittapuun, joka auttaa pysymään motivoituneena ja ottamaan kaiken irti mistä tahansa itselle parhaiten sopivasta aktiviteetista", Park kertoo.Lisätietoa Charge 4 aktiivisuusrannekkeesta saat tästä Charge 4:n ja Charge 4 Special Editionin voi ennakkotilata Fitbitin sivulta ja valikoitujen jälleenmyyjien verkkokaupoissa. Suomessa jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power ja XXL. Kauppoihin laitteet tulevat 20. huhtikuuta alkaen.Charge 4 on saatavilla hintaan 159,95€ väreissä black, rosewood ja storm blue/black. Charge 4 Special Edition on saatavilla hintaan 179,95€ ylellisellä kudotulla, heijastavalla rannekkeella värissä granite reflective/black. Pakkaus sisältää myös klassisen mustan rannekkeen.Lisäksi aktiivisuusrannekkeeseen löytyy useita erilaisia rannekevaihtoehtoja, joita saa 29,95 euron hinnalla. Nämä rannekkeet sopivat myös Charge 3:een.