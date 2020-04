Päivän diili: Honor 20:n hinta laskenut - hinta nyt 279 euroa

Päivän diili

Honor 20:n hinta on tällä hetkellä 279 euroa , kun yleensä tätä puhelinta myydään puhelinta myydään 299 - 349 eurolla. 279 euroa on myös alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty. Puhelin saapui myyntiin Suomessa viime kesänä 399 euron hinnalla.Honor 20 on edelleen hyvä vaihtoehto keskihintaluokan puhelimien kohdalla. Suorituskyvystä vastaa Kirin 980 -järjestelmäpiiri ja käyttömuistia on 6 gigatavua. Puhelimessa ei ole muistikorttipaikkaa, mutta sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua.Takaa löytyy yhteensä neljä kameraa. 48 megapikselin pääkameran ja 16 megapikselin ultralaajakulmakameran lisäksi löytyy 2 megapikselin syvyyskamera sekä 2 megapikselin makrokamera. 32 megapikselin etukamera on sijoitettu 6.26" Full HD+ -näytön vasempaan yläkulmaan.Puhelimen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat laadukas rakenne, hyvä akunkesto 22.5 watin pikalatauksella, kyljessä sijaitseva sormenjälkilukija ja Android 10 -käyttöjärjestelmä.Honor 20 on käynyt myös Puhelinvertailun arvostelussa. Arvostelun voi lukea tästä Tarjous löytyy Powerilta. Tuotetta saatavilla rajoitettu erä.