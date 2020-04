Uusi Honor-huippupuhelin paljastui kuvasta, liuta kameroita takana

Huawein sisaryhtiö Honorilta on saapumassa markkinoille aivan pian uusi huippumalli. Vuotaneen kuvan perusteella laitteesta voidaan odottaa paitsi hyvää hintalaatua niin myös kovia kamerakykyjä.Kiinalaisessa Weibo-somessa julkaistut kuvat paljastavat väitetysti ensi viikolla julkaistavan Honor 30 Pro -mallin takamuksen.Tasan viikon päästä julkaisutapahtumaa pitävä Honor pyrkiikin laitteella horjuttamaan todennäköisesti uusien OnePlus 8 -laitteiden tilannetta, sillä laitteen julkaisu tapahtuu OnePlussasta heti seuraavana päivänä.Tekniikkaa laitteessa vaikuttaa olevan ainakin kameroiden perusteella haastamaan OnePlussan laite. Laitteen takana sijaitseva massiivinen kameramoduuli muistuttaa kovasti hiljattain julkistettuja Huawei P40 -malleja Honor 30 Pro vaikuttaa saavan neloiskameran, jossa on väitetysti P40-malleiseta tuttu 50 megapikselin kamera, jonka seurana ovat lienee ainakin laajakulma- ja zoom-kamerat. Tarkkoja speksejä tai edes etupaneelia kuvavuoto ei kuitenkaan tarjoa, joten jää nähtäväksi mm. mihin etukamera on sijoitettu.