Googlen uusi Pixel-puhelin saapumassa pian – myyntipakkaus vuosi

Google Pixel 4a is On It's Way... pic.twitter.com/rJclXg1Yqo -- TechDroider (@techdroider) April 9, 2020

Googlelta on odotettu koko alkuvuosi uutta edullisempaa Pixel-puhelinta. Huippukameralla varustetun Pixel 3a:n seuraajaa Pixel 4a:ta ei kuitenkaan ole vielä julkaistu, vaikka huhuttu julkaisu sen kuin lähestyy.Laite on alkuvuoden aikana vuotanut jo erittäin kattavasti ja siitä on esimerkiksi julkaistu jo hands-on-videokin . Nyt laitteesta on puolestaan vuotanut myyntipakkaus, joten julkaisu ja myyntiin saapuminenkin lienee erittäin lähellä.TechDroider on julkaissut kuvat Twitterissä, ja niistä nähdään että läpinäkyviin muovipusseihin pakattuja Pixel 4a -myyntipakkauksia. Kuvavuodot vaikuttavat niin aidoilta, että kyseessä on tuskin huijaus tai kuvamanipulointi, joskin vuodot kannattaa aina ottaa varauksella.Kuvat eivät paljasta laitteen ominaisuuksia tai uutta ulkonäöstä, sillä, kuten sanottua, laite on nähty jo kattavasti videolla.Nähtäväksi jää kuinka kauan joudumme vielä uutta Pixeliä odottamaan ja mikä on sen saatavuus Suomessa.