Tuleva Nokia-huippupuhelin sisältää viisi takakameraa ja markkinoiden eniten megapikseleitä?

Nokian älypuhelinmyynti on suomalaisyhtiö HMD Globalin kovan alun jälkeen lähtenyt laskevalle käyrälle, joka ei tietysti ole yhtiölle hyväksi.Kenties viime vuoden Nokia 9 -julkaisu ei nostanutkaan profiilia tarpeeksi, tai kova taistelu keskisarjan puhelimissa päätyi muiden voitoksi. Erityisesti vuoden viimeinen neljännes meni penkin alle.Siinä vaiheessa alkuvuodesta julkaistu huippumalli oli jo auttamatta liian vanha.Nyt yhtiö valmistelee uuden huippupuhelimen julkaisua, jonka huhutaan sisältävän huiman kamerajärjestelmän. Nokia 9:n seuraajan väitetään sisältävän peräti viisi takakameraa, joissa megapikseleitä on yhteensä kenties enemmän kuin missään muussa älypuhelimessa.Peruskamera on 64 megapikselinen, mutta laajakulmakamerassa pikseleitä on 108 miljoonaa. Lisäksi vieressä on vieläpä kolme muuta kameraa: zoomin tarjoava telefotokamera, makrokamera sekä syvyyssensori.Muiden ominaisuuksien osalta huhut kertovat Snapdragon 865 -piiristä, QHD+-resoluution OLED-näytöstä sekä piilotetusta selfie-kamerasta, jonka avulla tarjotaan reunukseton näyttö. Tietysti mukana ovat myös 5G-yhteydet.Tekniikan perusteella kaiken pitäisi olla valmiina voittokulkuun, mutta, kuten tiedätte, numerot eivät kerro aina koko totuutta. Toivottavasti mm. kameraohjelmisto on ajan tasalla ja saamme jälleen pitkästä aikaa huipputason suomalaisen kamerapuhelimen.Huhujen mukaan julkaisu tapahtuu vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin se olisi hyvin valmis taistelemaan joululahjarahoista.