Arvostelussa OnePlus 8 Pro - lopullinen loikka huippupuhelinten sarjaan

Kuten jo aiemmat OnePlussan Pro-sarjan luurit, on myös OnePlus 8 Pro erittäin tyylikäs ja vakuuttavan oloinen laite. Täysin lasinen rakenne sekä edestä että takaa, yhdistettynä varsin tukevaan painoon (199g) ja tietynlaiseen jämäkkyyteen rakenteessa, auttavat tuon mielikuvan luomisessa erittäin paljon. OnePlus 8 Pro yksinkertaisesti tuntuu hyvältä kädessä.

Käytännössä OnePlussan puhelimissa on ollut aina aiemmin jokin kompastuskohta, joka on pitänyt ne selkeästi pois aivan huippupuhelinten kärkikahinoista. Joskos se on ollut kamera, joskus jokin jo de facto -standardiksi muodostunut ominaisuus, joka kilpailijoista jo löytyy.

Aikoinaan, kun OnePlussan ensimmäinen älypuhelin saapui markkinoille, se iski suoraan markkinoiden kovaan ytimeen ja haastoi silloiset huippumallit lähes puolta halvemmalla hinnalla. Sittemmin yhtiö on alkanut muuttamaan konseptiaan merkittävästi.

Punch hole korvaa aiemmat pisaramalliset ratkaisut sekä aiemmissa Pro-malleissa nähdyt ylösnousevat etukamerat. On hieman makuasia onko reikä näytössä parempi kuin koneistolla esiin nouseva etukamera. Ainakin viiveen kasvojentunnistuksesta kiinteä kamera poistaa - asia, joka hieman ärsytti aiemmissa Pro-malleissa.

Pienen näpertelyn jälkeen toinen silmiinpistävä asia, johon katse kiinnittyy, on näytön vasempaan yläkulmaan viety kamera. Kamera on toteutettu ns. punch hole -tekniikalla, eli näytössä on yksinkertaisesti reikä etukameran kohdalla. Reikä on luonnollisesti ainoastaan näyttöpaneelissa, eli näytön päällä oleva lasi on yhtenäinen, eikä reikää siinä ole olemassa.

Kun puhelimen nappaa käteensä ja avaa näytön, kiinnittyy huomio ensimmäiseksi valtavaan, koko etupuolen peittävään näyttöön. Reunukset on hiottu vielä aiempaakin ohuemmiksi ja samalla näyttö kaareutuu kevyesti sivuille, luoden vaikutelman “loputtoman" kokoisesta näytöstä.

Kuten arvata saattaa, alareunastakaan on turha enää vuonna 2020 etsiskellä 3,5mm kuulokeliitäntää - sitä ei ole, ja sitä ei enää on tulossakaan. Alareunasta sen sijaan löytyvät sekä USB-C -liitäntä latausta ja tiedonsiirtoa varten että SIM-kortin paikka.

Yksi OnePlus 8 Pron markkinoinnin keihäänkärkiä on sen näyttö. Näyttö toimii huikealla 120Hz virkistystaajuudella, eli se päivittyy kaksi kertaa useammin kuin “tavallisen" älypuhelimen näyttö. Kun hurja virkistystaajuus yhdistetään 3168x1440 -tarkkuudella olevaan näyttöön, jossa kokoa on 6,78 tuumaa, on vaikutelma varsin upea.

Takaosaa hallitsee pystysuuntainen alue, johon on sijoitettu laitteen neljä kameraa sekä salama. Lisäksi pieni lovi kameroiden toisella puolella on lasersensori, jonka avulla kameroiden automaattinen tarkennus toimii. Kamerat ovat selvästi kohollaan itse rungosta. Itse lasinen takakuori on upean näköinen väritykseltään, joka vaihtelee hieman sen mukaan, miten valo siihen osuu.

Pääkameroiden suhteen nähtiin kenties se isoin hyppy jo OnePlus 7 Pron julkaisun yhteydessä vuonna 2019, mutta tähänkin alueeseen yhtiö on panostanut lisää myös OnePlus 8 Pron myötä.

Voitaisiin sanoa reilusti, että OnePlus on panostanut todella paljon siihen, että OnePlus 8 Pron näyttö olisi erinomainen - ja sitä se kaikin puolin onkin.

Kuvasuhde on venynyt entistestään “pitkulaisempaan" muotoon, ollen nyt 19,8:9. Samalla myös näytön kirkkautta on nostettu aiemmista malleista, joten täydellä kirkkaudella, hämärässä sisätilassa, valovoima häikäisee todella helposti. Näytön takaa löytyy näyttöön upotettu sormenjälkilukija, joka tulee näkyviin tarvittaessa.

Laajakulmakameran aukko on f/2,2 ja se tarjoaa 119,7 asteen kuvakulman 48 megapikselillä. Telekamera puolestaan tarjoaa 3x zoomin, f/2,44 aukolla, optisella kuvanvakaimella ja 8 megapikselillä. Salaman virkaa toimittaa tupla-LED -salama.

Pääkamera tarjoaa sekä optisen että elektronisen kuvanvakaimen, f/1,78 aukon ja 48 megapikselin tarkkuuden. Lisäksi pääkameralla otettujen kuvien pikseleitä voidaan myös tarvittaessa yhdistää 12 megapikselin kuvaksi, jolloin pikseleihin saadaan lisädataa mukaan - tekniikka, jota käytti jo muinoin Nokia omissa “hirviökamerapuhelimissaan".

Kamerasovellusta ei ole lähdetty turhaa säätämään aiemmasta, hyväksi havaitusta konseptista, vaan tele-, laajakulma- ja pääkameran välillä vaihtelu sujuu näppärästi suoraan kamerasovelluksen laukaisinpainikkeen yläpuolella olevista ikoneista.

Omissa kuvatesteissämme laatu oli erittäin hyvää, muttei edelleenkään aivan samaa tasoa kuin markkinoiden huikeimmissa, nimenomaan kameraominaisuuksiin keskittyvissä kännyköissä. Mutta erittäin hyvää silti.

Videokuvaa OnePlus 8 Prolla voidaan kuvata 4K-tarkkuudella, 60fps nopeudella. Optista ja elektronista kuvanvakainta yhtä aikaa käytettäessä videon nopeus on rajattu 30fps:ään 4K-tarkkuudella.

Esimerkkikuvia

Säähavaintotutkasta otetut kuvat ovat kameran eli linsseillä otettuja kuvia, eli kuvastavat laajakulmalinssin, telelinssin ja ns. pääkameran eroja.

Etukamera Etukameran sensorina toimii Sonyn IMX471 ja tarkkuutta kuviin saadaan 16 megapikselin verran. Etukamerassa ei ole tarjolla optista kuvanvakainta, vaan siinä on tyytyminen digitaaliseen kuvanvakaimeen. Etukameran aukko on f/2,45 ja siinä on kiinteä tarkennus.

Käytännössä kameran laatu on varsin riittävä selfieiden ottamiseen, joita kehtaa julkaista nettiinkin, mutta mikään markkinoiden huikein selfie-kamera se ei missään nimessä ole. Selkein ero etukamerassa aiempaan onkin se, että nyt käytössä on ns. punchhole -ratkaisu, eli etukameralle on isketty näyttöpaneliin reikä, näytön vasempaan yläkulmaan. Eli samalla on luovuttu aiempien Pro-mallien esiinnousevasta pop-up -kamerasta. Tämän ansiosta myös kasvojentunnistus tapahtuu käytännössä välittömästi, kun erillistä mekaanista liikettä ei tarvitse odotella. Etukameralla videon kuvaus onnistuu FullHD-laadulla, 30fps nopeudella. Salaman virkaa toimittaa tarvittaessa valkoiseksi valaistu näyttö itsessään. Suorituskyky Kuten aina ennenkin, OnePlus on panostanut siihen, että uutukainen kiilaa itsensä maailman tehokkaimpien puhelinten joukkoon. Tällä kertaa konepellin alla hyrrää Qualcomm SnapDragon 865 -järjestelmäpiiri ja näytönohjaimena toimii Adreno 650. Molemmat tämän hetken huippuvalintoja. Lisäksi käyttömuisti on käytännössä nopeinta mahdollista, mitä puhelimiin voidaan pakata: LPDDR5 -tyypin muistia on mallivaihtoehdosta riippuen joko 8 tai 12 gigatavua. Omassa testiyksilössämme käyttömuistia oli 12 gigatavua.

Erilaiset testiohjelmat todistavat sen, minkä omakohtainen kokemuskin toi ilmi - OnePlus 8 Pro on aivan valtavan nopea ja sulavasti toimiva laite. Ajamassamme AnTuTun testissä se kiilasi listan ykköseksi, ohi aiemmin ykköspaikkaa pitäneen Samsung Galaxy S20 Ultran ja keräsi pisteitä reilusti enemmän kuin viime syksyinen edeltäjänsä, OnePlus 7T / 7T Pro. Pienen lisäboostin mm. pelaamiseen antaa OnePlussan oma Game Mode ja sen Fnatic Mode. Näiden ollessa käytössä puhelimen kaikki tehot ohjataan käynnissä olevalle pelille ja samalla estetään mm. taustalla tulevat ilmoitukset ja mm. toisen SIM-paikan käyttö. Kun hurja suorituskyky konepellin alla on yhdistetty erittäin maltillisesti räätälöityyn Androidiin, on OnePlus 8 Pro jälleen yksi varteenotettavimmista ehdokkaista, jos haussa on nimenomaan tehokas ja sulavasti toimiva kännykkä. Langaton lataus Yksi suuri puute OnePlussalla on ollut, kun sitä on verrattu yhä enenevissä määrin muihin aivan huipputason Android-kilpailijoihinsa - nimittäin langattoman latauksen puute. Nyt OnePlus iskeekin sitten kerralla tuohon saumaan ja kovaa. OnePlus 8 Pro tukee vihdoin langatonta latausta ja tekee sen omalle tyylilleen uskolliseen tapaan. Yhtiön oma langaton laturi antaa hurjat 30W tehoja ulos, eli on aivan yhtä nopea lataamaan kuin yhtiön järeimmät langallisetkin laturit (jotka esiteltiin nykymuodossaan vuonna 2019). Lisäksi OnePlus 8 Prota voidaan ladata myös millä tahansa QI tai EPP -standardin mukaisella langattomalla laturilla - tokikin vain niiden mahdollistamilla nopeuksilla (5W / 10W).

Omissa testeissämme OnePlussan oma langaton laturi, Warp Charge 30 Wireless, todellakin oli aivan yhtä hurjan nopea lataamaan kuin yhtiön oma langallinenkin laturi. Vaikka aina pitääkin hieman pohtia erillisen langattoman laturin järkevyyttä langalliseen verrattuna, huomasimme testin aikana tipauttavamme puhelimen paljon useammin langattoman laturin syleilyyn kuin perinteisesti piuhan nokkaan roikkumaan. Jotenkin pienenkin vaivan vähentäminen (=johdon kytkeminen kiinni puhelimeen) tuntui fiksulta ajatukselta varsin nopeasti. Akkukesto ja lataus OnePlus 8 Prossa on jälleen kerran kasvatettu akkun kapasiteettia. Osin tähän on saatu tilaa poistamalla aiemmissa Pro-malleissa ollut etukameran pop-up -mekanismi. Nyt akun kapasiteetti on jo varsin muhkeat 4510 mAh. Käytännössä akkukesto riittää mainiosti kokonaiseksi päiväksi, jos käyttö on jotain keskimääräistä aktiivisempaa. Aivan hurjimmassa käytössä, jossa puhelinta käytetään aivan koko ajan, täydellä näytön kirkkaudella ja vaikkapa samaan aikaan WiFi-hotspottina, saattaa latailua joutua tekemään myös päivän mittaan.

Mutta kuten muissakin OnePlussan malleissa, lataus itsessään on myös hurjan nopeaa. Mukana toimitettava Wap Charge 30T -latur on varsin hurjan kokoinen, mutta antaa myös hurjalla vauhdilla tehoa akkuun. Käytännössä jo vartinkin lataus pumppaa kuivaksi ehtynyttä akkua reilusti ylöspäin. Yhtiö itse lupaa laturin puristavan täysin tyhjän akun 50% varaustasoon alle puolessa tunnissa. Tähän väitteeseen voi luottaa omienkin testiemme perusteella. Lisäksi OnePlus 8 Pro sisältää ns. adaptiivisen latauksen, jossa puhelin oppii käyttäjänsä latausrytmin sekä osaa haistella mm. puhelimeen asetettuja herätyksiä. Näiden avulla puhelimen lataus mukautuu älykkäästi. Suomeksi sanottuna, jos puhelimen nakkaa laturiin kiinni yöksi, se ei lataa koko yötä, vaan lataa akun täyteen vasta unen viimeisillä hetkillä, säästäen täten akkua. Akkuhan kuluu, mikäli sitä ladataan myös akun tultua jo täyteen. Android -järjestelmä OnePlus on aina ollut tunnettu siitä, että yhtiön puhelimiin saapuvat uudet Android-versiot varsin rivakalla tahdilla. OnePlus 8 Pro luonnollisesti toimitetaankin Android 10 -käyttöjärjestelmään pohjautuvalla Oxygen OS:llä. Ja yhtiön päivityslupaus pitää huolen siitä, että Android 11 saapunee asennettavaksi jo syksyn 2020 aikana. Lisäkiitosta on jälleen kerran pakko antaa sille, että OnePlus on malttanut pitäytyä hyvin lähellä alkuperäistä “vanilla-Androidia", eikä ole lähtenyt lisäilemään valtavaa määrää sälää käyttöjärjestelmän päälle. OxygenOS:n mukanaan tuomat muutokset ja lisäominaisuudet Androidin itsensä päälle ovat harvassa, mutta ne, jotka mukana ovat, ovat varsin fiksuja ja loppuun asti mietittyjä (esimerkkinä tästä vaikkapa jo aiemmin mainittu Pelitila). 5G Yksi OnePlus 8 Pron markkinoinnin keihäänkärjistä on myös sen 5G-yhteyksien tuki. OnePlus kehuu puhelimensa tukevan kaikkia käytössä olevia 5G-tekniikoita, olivatpa ne laajassa käytössä jo nyt tai vasta lähitulevaisuudessa. Valitettavasti emme ehtineet kokeilemaan 5G-yhteyksien nopeuksia ja toimintaa, aikatauluhankaluuksista johtuen. 5G on mielenkiintoinen kulma sinänsä, että se tuskin monelle voi olla vielä päällimmäinen syy puhelimen vaihtoon - kattavuus on sen verran pieni. Mutta toisaalta jos puhelimen aikoo hankkia nyt ja suunnittelee käyttävänsä sitä parikin vuotta hankinnasta eteenpäin, on 5G:tä tukevan puhelimen hankinta varsin perusteltu veto. 5G:tä ei kannata myöskään pelätä - jos oma liittymä ei sitä tue tai omalle paikkakunnalle ei 5G:tä vielä ole tulossa, ei se haittaa mitään - OnePlussan 3G- ja 4G-yhteydet toimivat aivan yhtä rivakasti kuin kaikissa muissakin 4G-luureissa. Moitittavaa OnePlus 8 Prosta on vaikea keksiä moitittavaa. Se hyppää hinnan puolesta nyt uudelle tasolle, mutta samalla korjaa käytännössä kaikki ne pienetkin puutteet, joista OnePlussaa on aiempina vuosina moitittu. Jos nillittämään halutaan alkaa, voitaisiin sanoa, että OnePlus on edelleen askeleen jäljessä kamerateknologian kehityksessä. Mutta tämän lausahduksen jälkeen on kuitenkin pakko todeta heti perään, että OnePlus 8 Pron kamera on hyvä, itse asiassa erittäin hyvä. Oikein mitään todellista moitittavaa puhelimesta on lähes mahdotonta keksiä. Paitsi tietysti sen hinta. Yhteenveto OnePlus 8 Pron ainoa todellinen ongelma on se, että se on nyt asemoitu “aivan kalleimmat puhelimet" -sarjaan, joten sitä pitää myös verrata muihin sellaisiin. Samalla yhtiö on toki korjannut kaikki keskeiset puutteensa: OnePlus 8 Pro on vihdoin IP-luokituksen mukaisesti vesitiivis, siinä on langaton lataus ja jo viime vuonna aloitettu projekti kamerateknologian kehityksessä kantaa edelleen hedelmää. Käytännössä OnePlussan vertailukohdat löytynevät Samsungin S20 -sarjasta ja uusimmista iPhone -malleista. Etenkin, kun Huaweilla on omat ongelmansa, jotka väistämättä näkyvät kuluttajien valinnoissa. Näiden eri valmistajien huippumallien keskinäisessä vertailussa ei ole enää oikeasti kysymys megapikseleistä tai akun latausnopeudesta, vaan puhtaasti makuasioista. Ja se on iso kukkula kiivettäväksi brändille, joka on kuitenkin maailmanlaajuisesti paljon haastamiaan yhtiöitä pienempi. Mutta OnePlus tuntuu olevan siihen haasteeseen valmis. OnePlus 8 Pro on erinomainen puhelin, vaikkakin julmetun kallis.