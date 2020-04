OnePlus esitteli Pro-mallille edullisemman OnePlus 8 -sisarmallin – vertailu kävi iPhoneen

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus aloitti tämän päivän julkistustapahtuman esittelemällä uuden OnePlus 8 Pro -huippupuhelimen. Tämän jälkeen tilaa tehtiin perinteisempää nimeä kantavalle perusmallille, OnePlus 8:lle.Kyseessä on nyt jo viime vuodesta tuttu Pro-mallia pienempi, halvempi ja hiukan heikommin varusteltu malli. Yhtiö haluaa laitteen sijoittuvan nykyisin kompaktimpaan päähän, mutta samalla tarjota huippuominaisuuksia.Vaikka kyseessä on yhtiön mukaan kompakti puhelin, niin siinä on peräti 6,55 tuuman kosketusnäyttö. Aivan Pro-mallin spekseihin siinäkään ei päästä, vaan sen resoluutio on pienempi ja virkistystaajuus "vain" 90 hertsiä. Käytännössä se muistuttaa siis viime vuoden OnePlus-huippulaitteita.Vertailukohtana OnePlus käyttää näytössä ja laitteen koossa iPhone-malleja. Edellisvuoden iPhone 11 Pro Max pitää sisällään OnePlus 8:aa hiukan pienemmän näytön valtavasti suuremmassa paketissa ja kompaktiksi puhelimeksi luokiteltava iPhone 11 Pro puolestaan merkittävästi pienemmän näytön vain marginaalisesti OnePlus 8:aa pienemmässä rakenteessa.Lisäksi OnePlus 8 on vain 8 milliä paksu, lukuunottamatta pientä kamerakumpua. Laite myös painaa vain 180 grammaa, joka ei nykyisin sen kokoisessa laitteessa ole paljoa. Valmistusmateriaalit ovat kuitenkin laadukkaita metalleja ja laseja, eivätkä muovia.Pro-mallista poiketen perusmallissa ei nähdä uutta värisuodatinkameraa ja laajakulmakamerassa megapikseleitä on vähemmän – 16. Lisäksi telefoto-linssin tilalla on makrolinssi, niinpä zoom-kuvaus on vaihdettu lähikuvaukseen.OnePlus 8 ei sisällä myöskään langatonta latausta, mutta muuten speksit ovat lähellä isoveljeä. Sisuksissa on Snapdragon 865 -piiri 5G-yhteyksillä ja jopa 12 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa on maksimissaan 256 gigatavua ja se on myös nopeaa UFS 3.0 -muistia. Akku on hieman pienempi 4300 milliampeerituntia ja lataus onnistuu tutulla Warp Charge 30T -pikalatauksella.Laitteessa on myös isoveljestään tutut Dolby Atmosta tukevat stereokaiuttimet, uudet haptiset moottoria sekä tuki WiFi 6:lle.Hintaa OnePlus 8:lla on versiosta riippuen joko 699 tai 799 euroa. Laite saapuu Suomessa myyntiin 21. huhtikuuta ja ennakkotilauksia otetaan vastaan jo tänään.