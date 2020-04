OnePlus esitteli uuden OnePlus 8 Pro -huippupuhelimen – ennätyksiä rikkova näyttö

OnePlus on juuri esittelemässä uusia OnePlus 8 -älypuhelimia. Kuten yhtiö oli aiemmin jo vahvistanut, niin sarjan huippumalli, OnePlus 8 Pro, on markkinoiden johtava laite erityisestä näyttöteknologiassa.OnePlus 8 Pro tarjoaa peräti 6,67 tuuman näytön, jonka resoluutio on 1440 x 3120 eli QHD+ ja virkistystaajuus peräti 120 hertsiä. Näyttö ei ole pelkästään spekseineen markkinoiden huippua, vaan yhtiö kertoi sen saamista DisplayMate palkinnoista.Näyttötestaaja antoi näytölle parhaan A+-arvosanan ja sen lisäksi se rikkoi peräti kolmetoista ennätystä. Näihin lukeutuu mm. paras väritarkkuus, paras kontrasti, korkein kirkkaus ja pienin näytön heijastus.Näytön lisäksi uudistuksia on tehty muutenkin melkoisesti. Kamera on saanut entistä kyvykkäämmät sensorit ja linssit.Kameroita on takana nyt huippuversiossa peräti neljä. 48 megapikselin tavallisen kameran lisäksi vieressä on 48 megapikselin laajakulmakamera, 8 megapikselin 3x zoom -kamera sekä Pro-mallissa erikoisuutena värisuodatinkamera.16 megapikselin etukamera on puolestaan sijoitettu näytössä olevaan 3,8 millimetrin kokoiseen reikään ylänurkassa.Muihin spekseihin kuuluu mm. Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, jopa 12 gigatavua huippunopeaa LPDDR5 RAM-muistia, 4510 mAh akku sekä Dolby Atmos -stereokaiuttimet.Muista ominaisuuksista kuitenkin kenties odotetuin on uusi langaton lataus. OnePlus 8 Pro tarjoaa uuden Warp Charge 30 Wireless -nimeä kantavan latauksen, jonka avulla kännykkä latautuu yhtä nopeasti langalla tai ilman. Noin puolessa tunnissa puhelin latautuu 50 prosenttiin nollista.Lisäksi kyseessä on ensimmäinen OnePlus-puhelin, joka on saanut virallisen IP-sertifikaatin. Jo aiemmat laitteet ovat olleet vedenpitäviä, mutta nyt se on vahvistettu myös IP68-sertikaatilla.Uusi puhelin tuo mukanaan myös uudistuneen käyttöliittymän. Uudistettu OxygenOS pitää edelleen sisuksissaan Android 10 -version, mutta käyttöliittymässä on mm. parannettu sulavuutta, tuotu uusi tumma teema ja sään mukaan muuttuvat dynaamiset taustakuvat.OnePlus on työskennellyt myös Google One -tiimin sekä Googlen pilvipelipalvelu Stadian kanssa. Tästä johtuen OnePlus 8 -puhelimiin saa 3 kuukauden ajan 100 gigatavua Googlen pilvitallennustilaa ja laite toimii Stadia-pelipalvelun kanssa. Lisäksi OnePlus 8:n saa toimimaan myös Amazon Alexan kanssa.OnePlus 8 Pro:n hinta on Suomessa mallista riippuen joko 899 tai 999 euroa ja se saapuu myyntiin huhtikuun 21. päivä eli ensi tiistaina. Ennakkomyynti laitteelle on alkanut jo tänään.