Apple yllätti ja esitteli tänään uuden iPhone-mallin – Tässä on uusi edullinen iPhone!

Apple on juuri esitellyt uuden iPhone-mallin kaikessa hiljaisuudessa ilman edes virtuaalista julkistustilaisuutta. Kyseessä on edullisen iPhone SE:n uusi versio, jossa on parannettu useita eri osa-alueita.Edelleenkin kyseessä on siis edullisin iPhone-malli, mutta nopeutta tarjoaa nyt jo A13 Bionic -suoritin, joka löytyy viime vuoden iPhone 11 -laitteista. Lisäksi kamerajärjestelmä on Applen mukaan paras yksittäisen kameran järjestelmä koskaan iPhonessa.Näytöllä on kokoa on kasvatettu 4,7 tuumaan ja resoluutiona on Retina HD. Näyttö tukee Dolby Vision ja HDR10 -tekniikoita, joten edistystä on tapahtunut silläkin osa-alueella edeltäjästä.Muotoilu on myöskin uusittu pyöreämmäksi ja tarjolla on IP67-vedenpitävyys.Uusi iPhone SE muistuttaa muotoilultaan iPhone 8:aa ja tarjoaa Touch ID -sormenjälkilukijan nykyaikaisen Face ID -kasvojentunnistuksen sijaan.Apple on lisännyt Qi-teknologiaa käyttävän langattoman latauksen iPhone SE:hen. Lisäksi langallisella pikalatauksella laite saadaan 50 prosenttiin vain puolessa tunnissa.Suomessa hinnat alkavat 499 eurosta (64Gt), 128 gigatavun versiolla hintaa on 549 euroa ja 256 gigatavun laitteella peräti 669 euroa. Laite tulee saataville kolmena värivaihtoehtona (musta, valkoinen ja PRODUCT RED punainen) 24. huhtikuuta. Ennakkotilaamisen voi tehdä 17. huhtikuuta alkaen eli ylihuomenna.