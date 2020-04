Applen uuden iPhone SE -puhelimen myynti on alkanut - hinta alkaa 499 eurosta

Apple iPhone SE 2020 hinta

Applen viime viikolla esittelemä uusi iPhone SE on saapunut myyntiin kauppoihin ja sen toimitukset ovat alkaneet. Tämän uuden iPhonen hinnat alkavat 499 eurosta.Uusi iPhone SE on nimeltään vuonna 2016 julkaistun iPhone SE:n jatkaja, mutta ulkonäöltään ja kooltaan se on iPhone 8:n jatkaja. Tämän uuden puhelimen julkaisun myötä Apple ilmoitti lopettaneensa iPhone 8 -puhelimien myynnin.iPhone SE:n edestä löytyy 4,7 tuuman HD -näyttö sekä Touch ID -sormenjälkilukija. Taakse on sijoitettu yksi kamera, jolla pystyy ottamaan muun muassa 4K 60 fps -videota. Suorituskyvystä vastaa erittäin tehokas A13 Bionic -suoritin, jota käytetään myös iPhone 11 -malleissa. Puhelimesta löytyy myös IP67-luokitus, Qi-teknologiaa käyttävä langaton lataus, Wifi 6, Bluetooth 5 ja NFC. Mitoiltaan puhelin on 138,4 x 67,3 x 7,3 mm.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Laitteen myynti ja toimitukset aloitetaan 24. huhtikuuta 2020. Puhelimen värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja PRODUCT RED punainen.