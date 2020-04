Kiinassa älypuhelimiakin ostetaan jo lähes entiseen malliin

Helmikuisen notkahduksen jälkeen tuotanto on jälleen palannut Kiinassa normaaliksi , mutta iso kysymys on kuitenkin edelleen miten kysyntä käyttäytyy koronaviruksen jälkeisissä mainingeissa. Kiinan älypuhelinkauppaan virus ei ilmeisesti tehnyt kovin suurta lovea, sillä maaliskuussa myynti palautui mukavasti lähemmäs normaalia tasoa.Kiinan hallinnon alaisen ajatushautomo China Academy of Information and Communications Technologyn (CAICT) keräämien tietojen mukaan Kiinassa olisi myyty maaliskuun aikana 21 miljoonaa älypuhelinta. Helmikuussa myynti oli taas noin seitsemän miljoonaa kappaletta . Helmikuun pohjista on siis noustu jopa kolminkertaiseen myyntiin.Apple on yksi Kiinassa parhaiten takaisin palanneista merkeistä, sillä helmikuun aikana Apple Store -kaupat avanneen yhtiön puhelimia myytiin peräti 2,5 miljoonaa kappaletta. Helmikuussa myynti oli vajaa 500 000 kappaletta. Maaliskuun myynti oli kuitenkin edelleen 20 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten, mutta palautuminen kohti normaalia on kuitenkin selvää.