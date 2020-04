Tätä kaikkea OnePlussan langaton lataus tarjoaa - toimii myös itse laturina!

OnePlussan langaton laturi osaa ladata kaikkien valmistajien kännyköitä (jos ne tukevat langatonta latausta) , mutta korkeintaan 10W teholla.

OnePlus 8 Prota voidaan ladata millä tahansa langattomalla laturilla, mutta korkeintaan 10W teholla.

Ainoastaan käyttämllä OnePlussan omaa langatonta laturia lataamaan OnePlussan omaa puhelinta, saavutetaan 30W latausteho.

Warp Charge 30 Wireless



laturin takaa löytyy pieni ja hiljainen tuuletin



laturin johto on kiinteä

laturin johtoa ei voi vaihtaa pidemmäksi, vaan käyttäjän on tyytyminen siihen pituuteen, jonka johto tarjoaa (noin metri)

Mikäli johdon toisen pään haluaisi pujottaa esim työpöydässä olevasta johtoaukosta ulos, se tuskin onnistuu, sillä OnePlussan pistorasiaan kytkettävä pääkin on pienen nyrkin kokoinen

julkisti eilen yhtiön ensimmäisen langatonta latausta tukevan tuotteensa, OnePlus 8 Pron . Samalla yhtiö esitteli myös oman näkemyksensä langattoman latauksen toteutuksesta.Kuten arvata saattaa, OnePlussan oma langaton lataus on nopea - aivan kuten yhtiön langallisetkin laturit. Yhtä aikaa OnePlus 8 Pron kanssa julkistettiinkin-laturi, joka lataa puhelimen hurjalla 30W maksimiteholla. Käytännössä laturi pystyy puolessa tunnissa nostamaan täysin tyhjäksi mennen OnePlus 8 Pron akun 50% tasoon asti. Täyteen akku latautuu noin tunnissa.OnePlussan langaton lataus perustuu kuitenkin standardiin, sillä sen alla on-standardin asemaa nauttivaja tarkemmin sanottuna sen PDDE-profiili . PDDE-profiili on tarkoitettu juurikin yhtiöille, jotka haluavat tehdä pelkästään omia tuotteitaan täydellä teholla tukevia ratkaisuja - juuri kuten OnePlus teki.Hyvä puoli on kuitenkin se, että sekä puhelin, että laturi tukevat myös Qi-standardin-profiilia, joka on kaikille avoin.Suomeksi selitettynä:Mielenkiintoinen lisäkulma langattomaan lataukseen syntyy siitä, että OnePlus 8 Pro tukee myös. Suomeksi selitettynä se tarkoittaa sitä, että OnePlussan takakuoren päälle voi laittaa minkä tahansa langatonta latausta tukevan laitteen ja se voi ladata itseään OnePlussan omasta akusta.Puhelimen oma lataus pitää luonnollisesti kytkeä erikseen asetuksista päälle ja se sammuu, kun ladattavaa laitetta ei enää tunnisteta takakuoren päällä.OnePlus 8 Pro pystyy antamaan lataustehoa itsessään maksimissaan 3W verran, eli hyvin maltillisesti. Käytännössä langaton lataus onkin omimmillaan langattomia nappikuulokkeita ladatessa, jolloin kuulokkeiden omaa laturia ei tarvitse kuskata mukana, vaan ne voidaan ladata yksinkertaisesti puhelimen takakannen päälle asettamalla.Otimme OnePlussan oman laturin välittömästi käytännössä ainoaksi lataustavaksi, kun sen käsiimme saimme. Ja kyllä, laturi on todella, todella nopea. Täsmälleen yhtä nopea kuin OnePlussan 30W langallisetkin laturit, eli niin nopea, että perinteistä "yön yli latailua" ei tule juurikaan tehtyä.Laturi itsessään on insinööritaidon taidonnäyte sekä hyvässä että huonossa.Laturi ei ole mikään "kehto", johon puhelinta täytyisi asetella tiettyyn asentoon tai sujauttaa johonkin koloon. Riittää, että puhelimen nakkaa laturin "hyllyn" päälle, edes vähän sinnepäin - ja lataus alkaa. Eli siihen voi puolihuolimattomasti tipauttaa puhelimen vaikkapa siksi aikaa, että pistää itselleen kahvit tippumaanja lataamaan samalla muutaman pykälän akkua täydemmäksi.Aivan aluksi asiaa ei edes huomaa, mutta täysin hiljaisessa huoneessa ollessa laturista alkaa kuuluumaan pienen pieni suhina. Lähes äänetön, mutta selkeä. Pienen tutkailun jälkeen paljastuukin, että laturissa on pieni tuuletin, joka poistaa puhelimesta ylimääräistä lämpöä. Lämpeneminen on langattoman latauksen suurin ongelma ja kun sitä tehdään niin hurjilla tehoilla kuin OnePlussan laturissa, on tuulettimen asennus laturiin fiksu veto.Tuulettimen saa myös sammutettua puhelimen asetuksista, jolloin latausnopeus laskee alhaisemmaksi, välttäen puhelimen ylikuumenemisen.Pistorasiaan kytkettävä osa on lähes identtinen OnePlussan langalliseen laturiin verrattuna. Ainoastaan välissä oleva johto on valkoinen, eikä punainen, kuten OnePlussan langallisissa latureissa.Mutta tässä kohtaa paljastuukin samalla se kiinalaisen insinöörityön maanantaimoka: laturin johto on kiinteästi kiinni sekä pistorasiaan kytkettävässä osassa että latauslaitteessa. Käytännössä tästä aiheutuu kaksi ongelmaa:Toivottavaa onkin, että OnePlus uudistaa laturiaan lähiaikoina ja korvaa kiinteän johdon USB-johdolla, mielellään molemmissa päissä laturia.Toinen pieni ärsytys koskee sitä, että pienen pieni merkkivalo, joka kertoo latauksen olevan päällä, on aina ladatessa päällä, eikä sitä saa ohjelmallisesti kytkettyä pois. Tämä ärsyttää täysin pimeässä huoneessa, sinisen valon pilkistäessä silmäkulmaan.Muilta osin laturi on erinomainen ja omassa käytössämme huomasimme, että puhelinta tulee latailtua oikeastaan jatkuvasti muutamien minuuttien ajan kerrallaan, kun laturin viereen osuu ja puhelinta ei juuri sillä hetkellä tarvitse. Nimenomaan kynnys lataukseen laskee lähelle nollaa, kun puhelinta ei tarvitse asetella laturiin tai erikseen kytkeä latausjohtoon.Ja kyllä, laturi on nopea. Aivan yhtä nopea kuin OnePlussan langallisetkin laturit. Valitettavasti langatonta laturia ei toimiteta OnePlus 8 Pron mukana, vaan se pitää ostaa erikseen. Tätä kirjoittaessa laturi maksaa noin 70 euroa.