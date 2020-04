Xiaomin Mi 10 -sarjan 5G-puhelimet ovat nyt ennakkomyynnissä Suomessa

Xiaomi Mi 10 hinta

Xiaomin Mi 10 -sarjan 5G-puhelimien ennakkomyynti alkaa tänään Suomessa Elisalla sekä DNA:lla. Tänään torstaina ennakkomyynti alkaa Mi 10- sekä Mi 10 Pro -puhelimien kohdalla, kun taas edullisempi Mi 10 Lite saapuu myyntiin toukokuussa.5G-yhteydet puhelimiin tarjoaa sekä Xiaomi Mi 10:ssä että Xiaomi Mi 10 Prossa Qualcomm Snapdragon 865 -suoritin. Vastaavaa suoritinta käytetään käytännössä kaikissa vuoden 2020 huippupuhelimissa, kuten juuri julkistetussa OnePlus 8 Prossa Molemmissa puhelimissa on 6,67 tuuman DotDisplay-näyttö TrueColor-tekniikalla, joka toimii sulavalla 90 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi puhelimissa on muun muassa stereokaiuttimet, nopea pikalataus sekä laadukkaat kamerat."Xiaomi Mi 10 -sarjan laitteissa on molemmissa erinomaiset 108 megapikselin neloiskamerat. Lisäksi Xiaomi Mi 10 Pron 8 megapikselin telelinssissä on 50-kertainen digitaalinen zoomaus, mikä tuo kaukana näkyvät kuvauskohteet kosketusetäisyydelle", kuvailee DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.Erilaisten 5G-puhelimien valikoima on alkanut kasvamaan vauhdilla Suomessa, sillä vaihtoehtoja löytyy muun muassa Xiaomilta, OnePlussalta, Samsungilta sekä Huaweilta."On hienoa tuoda edelleen lisää 5G-vaihtoehtoja suomalaisten saataville, ja odotamme hyvää vastaanottoa Xiaomin huippupuhelimille. Elisalla on jo useita tuhansia 5G-asiakkaita, ja Xiaomin puhelimet tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää Elisan 5G-verkkoa", kommentoi Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama.Molemmissa puhelimissa on 6.67 tuuman Full HD+ (2340 x 1080) AMOLED -näyttö, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Tehoista vastaa Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa löytyy 256 gigatavua.Molemmissa puhelimissa on 108 megapikselin pääkamera, jonka lisäksi Mi 10 sisältää 13 megapikselin ultralaajakulmakameran, 2 megapikselin makrokameran sekä 2 megapikselin syvyyskameran. Mi 10 Pro puolestaan tarjoaa pääkameran lisäksi 20 megapikselin ultralaajakulmakameran, 12 megapikselin telekameran sekä 8 megapikselin telekameran.Mi 10:n sisällä on 4750 mAh akku, joka tukee 30 W pikalatausta, kun taas Mi 10 Pron sisällä on 4500 mAh akku, joka tukee 50 W latausta.Xiaomi Mi 10:n ja Mi 10 Pron ennakkotilaajat saavat kaupan päälle myös langattomat 99 euron arvoiset Xiaomi Mi True Wireless 2 -kuulokkeet.