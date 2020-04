Honor tuo 9X Lite -puhelimen ja Magic Earbuds - kuulokkeet myyntiin Suomessa

Älylaitevalmistajaon julkistanut, joka saapuu myyntiin Suomessa Honor-jälleenmyyjille 14. toukokuuta. Lisäksi Honor tuo myyntiin aiemmin tänä vuonna julkistetutHonor 9X Lite on varustettu 6,5 tuuman Full HD+ -resoluution näytöllä, jonka näyttöloveen on sijoitettu 16 megapikselin etukamera. Taakse on puolestaan sijoitettu 48 megapikselin pääkamera sekä 2 megapikselin syvyyskamera. Laitteen sisälle on laitettu Kirin 710 -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa muistikorttipaikalla varustettuna sekä 3750 mAh akku.Laitteessa on myös USB-C -liitäntä, kuulokeliitäntä sekä sormenjälkilukija. Puhelimen värivaihtoehdot ovat Emerald Green ja Midnight Black. Käyttöjärjestelmän osalta laitteessa on Android 9 Pie, mutta Googlen palvelut löytyvät puhelimesta esiasennettuna."Honorin tuotesuunnittelussa halutaan vastata kuluttajien tarpeisiin myös muotoilun osalta ja uutuusväri Emerald Green onkin kevään halutuin väri. 9X Lite on suunniteltu niille, jotka haluavat edullisella hintalapulla varustetun tehokkaan puhelimen", Honorin Suomen maajohtaja Hugo Hu kertoo.Honor 9X Liten hinta on 199 euroa ja sen myynti aloitetaan 14. toukokuuta. Tätä ennen puhelinta saa ennakkotilattua 30. huhtikuuta alkaen. Kampanjan aikana puhelimen ostaneet saavat kaupan päälle Honor Band 5 -aktiivisuusrannekkeen . Lisätietoa kampanjasta saa tästä Honor Magic Earbuds -kuulokkeet puolestaan maksavat 129 euroa ja tulevat saataville toukokuun aikana Pearl White- ja Robin Egg Blue -väreissä.Magic Earbuds -kuulokkeet tarjoavat aktiivisen taustamelun vaimennuksen kolmen mikrofonin avulla. Kuulokkeissa on 10 millimetrin elementti, jonka luvataan tarjoavan erinomaisen basson kuuluvuuden.Kuulokkeiden luvataan tarjoavan 3,5 tunnin jatkuvan musiikin toistoa. Kuulokkeita ladataan kotelon avulla. Koteloa puolestaan ladataan USB-C -liitännän avulla. Yhteydestä vastaa Bluetooth 5.0.Lue myös: