Testissä Honor 9X: Suuri akku ja suuri näyttö puhelimen vahvuuksia

Arvostelussa Honor 9X

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Puhelinvertailun arvosteltavana on nyt tänä vuonna käynyt kaksi Honoria aikaisemmin (Katso: Honor 20 Pro arvostelu ja Honor 20 arvostelu) ja nyt vuoronsa saa Honor 9X, joka on myös kolmikon halvin puhelin. Honor 9X saapui arvosteltavaksi paketissa, jonka päällä komeili kuva sinisestä Sapphire Blue -värisestä puhelimesta. Sisältä paljastui kuitenkin musta Midnight Black -värinen kapula. Näistä kahdesta väristä musta on selvästi ulkonäöltään hillitympi, kun taas sinisen version Dynamic X -muotoilu heijastaa ja taittaa valoa näyttävästi. Rakenteeltaan takapaneeli on muovia, joten siihen tulee herkemmin jälkiä ajan myötä. Puhelinta ei siis kannata pitää samassa taskussa avaimien kanssa, sillä nämä jättävät jälkiä kohtuullisen herkästi. Kädessä puhelin tuntuu kuitenkin erittäin jämäkältä, joten tämän suhteen takapaneelin ratkaisu on ok. Honor 9X on iso laite. Se on jopa hieman isompi kuin Galaxy Note10+, mutta tästä huolimatta Honor 9X sopii käteen oikein hyvin.

Laitteen etupuolen on vallannut iso näyttö, sisältä löytyy iso akku ja puhelimen kamerat ovat hyvällä tasolla, joten Honor 9X tarjoaa 249 euron hinnalla varsin laadukkaan paketin. Honor 9X tekniset tiedot Rakenne:

Edestä lasia ja takaa muovia

Näyttö:

6,59" FullView IPS-LCD, 2340 x 1080, 391 PPI

Mitat:

163.5 (korkeus) x 77.3 (leveys) x 8.8 (syvyys) mm

Paino:

197 grammaa

Suoritin:

Kirin 710F, 12 nm

RAM:

4 gigatavua

Tallennustila:

128 gigatavua + muistikorttipaikka (max. 512 gigatavua)

Käyttöjärjestelmä:

Android 9 Pie + EMUI 9.1.0 (Android 10 tulossa)

Pääkamera:

48 megapikseliä, F1.8, 1/2 tuuman CMOS sensori, AIS

Ultralaajakulmakamera:

8 megapikseliä, F2.4, 120°

Syvyystunnistus:

2 megapikseliä, F2.4, bokeh efekti

Etukamera:

16 megapikseliä, Pop-up, F2.2, 3D Muotokuvaus

Värit:

Sapphire Blue ja Midnight Black

Akku:

4000 mAh, 10 watin lataus

Muuta:

Bluetooth 4.2, USB-C 2.0, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija takakannessa

Hinta:

249 euroa Akun kesto on laitteen vahvuus, suorituskyky ei niinkään Honor 9X on mitoiltaan 163.5 x 77.3 x 8.8 mm, joka tarkoittaa, että laitteen sisälle on saatu mahdutettua iso akku. Tarkemmin sanottuna se on kapasiteetiltään 4000 milliampeeritunnin akku. Tästä akusta riittää erittäin hyvin virtaa päivittäiseen käyttämiseen, joihin lukeutuvat sosiaalisen median sekä netin selaaminen. Honor 9X sopii erinomaisesti myös videoiden katseluun, josta kiitos kuuluu isolle, lovettomalle, näytölle. Tein puhelimella muutamia testejä akun keston suhteen, joiden tulokset osoittautuivat erittäin hyviksi. Toistin Honor 9X:llä Full HD-laatuista Twitch-striimiä putkeen 8 tunnin ajan, jonka jälkeen akkua oli jäljellä vielä mukavat 14 prosenttia. Parhaimmillaan näytön käytössäoloajaksi muodostui lähes kymmenen tuntia, joka on erittäin hyvä lukema. Akun huonona puolena voidaan pitää sen hidasta latausta. Tuettuna on ainoastaan 10 watin lataus, joten puhelinta joutuu pitämään laturissa reilusti yli tunnin, jotta akku on täynnä. Laitteen sisältä löytyy Kirin 710F -järjestelmäpiiri, jota käytettiin jo Honor 9X:n edeltäjässä Honor 8X:ssä, ja tämän parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Käyttöjärjestelmän käyttäminen on sulavaa ja sovellukset avautuvat yleisesti sen suurempia viiveitä. Mutta mikään kovinkaan hyvä multitasking-laite Honor 9X ei ole, sillä kaikki sovellukset eivät pysy kovin helposti taustalla päällä. Tämä toki lähinnä koskee raskaampia sovelluksia ja pelejä, kun taas kevyemmät sovellukset pysyvät auki. Tämä kannattaa kuitenkin huomioida, mikäli käyttäjänä olet sellainen, joka vaihtelee paljon sovelluksien välillä. Sisällä sykkivä järjestelmäpiiri antaa kuitenkin sen verran hyvin tehoa, että esimerkiksi Alto’s Odyssey ja Mini Metro -pelit pyörivät ongelmitta ja ne näyttävät hyvältä Honor 9X:n isolla näytöllä.

Iso näyttö on erinomainen netin selaamiseen Laitteen etupuolella komeilee kookas 6,59" FullView IPS-LCD -näyttö, jonka resoluutio on Full HD+ -tasolla (2340 x 1080 pikseliä). Mikäli koolla on väliä, niin Honor 9X:n näyttö on hintaluokassaan suurin vaihtoehto. Laitteen etukamera komeilee myös poissaolollaan, sillä se nousee esille yläkulmasta tarvittaessa.

Näytössä ei siis ole minkäänlaista häiritsevää näyttölovea ja näytön ympärillä olevat kehykset ovat mukavan kapeat. Ainoastaan alareunasta löytyy hieman paksumpi kaistale mustaa reunaa. Honor kehuskelee näyttö-runkosuhteen olevan 91%. Laadultaan näyttö ei välttämättä ole kaikista paras, mutta taas toisaalta 249 euron laitteessa se on oikein riittävä. Asetuksista voidaan vaihtaa näytön väritilaa ja lämpötilaa sekä myös halutessaan näytön resoluution voi laskea HD+ -tasolle, joka säästää akkua jonkin verran. Iso näyttö toimii erinomaisesti pitkien artikkeleiden ja esimerkiksi Instagramin selaamisessa, sillä sisältöä ei tarvitse vierittää niin paljon. Myöskin videopalvelut, kuten YouTube ja Twitch, hyötyvät lovettomasta näytöstä. Näistä jälkimmäinen jättää lovellisissa näytöissä yläosan käyttämättä.

Pop-up-etukamera ja kaksi hyödyllistä kameraa takana Honor 9X:n etukamera on piilotettu laitteen sisälle, joka sitten nousee yläreunasta esille tarvittaessa. Esiinnousu tapahtuu noin sekunnissa tai hieman yli, joka on omasta mielestäni ihan ok asia. Kameran nousemisen sekä laskemisen aikana kuuluu selkeä ääni sisällä olevasta moottorista. Tämäkään ei sinänsä ole mikään miinus, mutta mainitsemisen arvoinen asia.

Etukamera tuntuu olevan erittäin jämäkästi suunniteltu ratkaisu, sillä se ei heilu tai liiku ylhäällä ollessaan. Kamera myös vetäytyy automaattisesti sisälle sen tunnistaessa pudotuksen. Mikäli etukameraa yrittää nostaa ja laskea liian monta kertaa putkeen, se lopettaa toiminnan 20 sekunniksi, jotta moottori ei kuumene liikaa. Mikäli etukameran ponnahtamisen estää, niin ohjelmisto ilmoittaa asiasta. Ilmoituksesta voi valita joko “yritä uudelleen” tai “peruuta”. Jos valitsee ‘peruuta’ vaihtoehdon, niin ohjelmisto ei automaattisesti vaihda pääkameraan eli etukamera jää päälle ja tällöin voi ottaa valokuvia sekä videota etukameran ollessa puhelimen sisällä. Tässä kohtaa on siis jonkin verran hiomista ohjelmiston suhteen.

Tietyllä tapaa piilotettu etukamera parantaa yksityisyyttä, sillä pelkoa ei ole, että joku vakoilee käyttäjää etukameran välityksellä. Itse etukamerasta löytyy 16 megapikselin verran tarkkuutta ja sillä voidaan kuvata maksimissaan Full HD 30 fps -videota. Valokuva-tilassa tarkkuuden voi laskea [4:3] 16 megapikselistä 12 megapikselin 1:1 -kuvasuhteen tai koko näytön 10 megapikselin tarkkuuteen. Muotokuva-tilassa on vain 16 megapikselin vaihtoehto ja muita tiloja etukamera ei tue. Laadussa ei sen suurempaa valittamista ole, etukamera toimii mainiosti esimerkiksi Snapchat-sovelluksen käyttöön ja muuhun oma naama -valokuvaukseen. Laitteen takakanteen on juntattu kolme kameraa. Näistä kahdella voidaan ottaa kuvia ja yhtä kameraa käytetään syvyystietojen tallentamiseen sekä Bokeh-efektin tuottamiseen. Kamerat ulottuvat vain hyvin vähän takapaneelista, joten puhelin ei keiku tasaisella pinnalla.

Pääkamerasta löytyy 48 megapikseliä, joka on jo hyvin yleinen näky uusissa puhelimissa. Oletuksena kameralla otetaan kuitenkin 12 megapikselin kuvia, joka on myös hyvin yleinen ominaisuus. 48 megapikselin sensorissa hyödynnetään Quad Bayer -suodatin, joka luo 12 megapikselin kuvia. Tämä auttaa saavuttamaan tarkempia ja valovoimaisempia kuvia. Lisäksi käyttöön saa AI-valokuvauksen, joka yrittää auttaa saavuttamaan parhaan mahdollisen jäljen kuvaan. Pääkameran vierellä on toinen tärkeä ja hyödyllinen kamera eli 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, jolla saa kuvattua 120 asteen näkymän laajuisesti. Päivittäisessä valokuvauksessa Honor 9X pärjää peruskäyttäjän hyppysissä erittäin hyvin. Kamerasovellus on yleensä valmis valokuvaukseen yhdessä tai kahdessa sekunnissa ja tämän jälkeen kuvan ottaminen käy sen suuremmitta viiveitä. Omiin silmiin kuviin tallentuu mukavasti tietoa ja yksityiskohtia pääkameralla kuvatessa, mutta 8 megapikselin ultralaajakulmakameralla kuvista tulee hieman suttuisempia. Tämä on toki ihan ymmärrettävää, sillä ultralaajakulmakameralla kuvattuja kuvia harvemmin zoomataan jälkikäteen.

Videon osalta voi kuvata maksimissaan Full HD 60 fps -videota, mutta vain pääkameralla. Ultralaajakulmakameran saa käyttöön, jos asetuksen laskee Full HD 30 fps -tasolle. Honor 9X:n kameroissa ei ole käytössä optista kuvanvakainta, joka tietenkin vaikuttaa videon kuvanlaatuun sekä vakauteen. Ohjelmistosta löytyy AI Video Stabilization -ominaisuus, mutta tämä on saatavilla vain 720p videokuvaan. Kuvanvakaimen puutteen huomaa hyvin näistä videoista. AI Video Stabilization -ominaisuus toimii yllättävän hyvin, mutta samalla videon laatu laskee.

Käyttöjärjestelmänä vielä Android 9 Pie Uusinta uutta eli Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivitystä Honor 9X ei vielä ole saanut. Käyttöjärjestelmänä siis toimii vielä Android 9 Pie, jonka päällä pyörii Huawein EMUI 9.1.0 -versio (tämä on toki käytännössä sama kuin Honorin oma Magic UI). Puhelimesta löytyvä HiCare-sovellus ilmoittaa, että uusi versio on tulossa pian. Tätä odotellessa siis. Suurimmilta osin käyttökokemus on sama kuin mitä kalleimmissa Honor 20 ja Honor 20 Pron puhelimissa nähtiin. Kannattanee siis nämä arvostelut lukaista läpi, mikäli haluat tietää lisää käyttöjärjestelmästä. Kirjoitushetkellä Honor 20 puhelimen käyttöjärjestelmä on jo päivitetty Android 10 -versioon. Tässä kuitenkin lyhyesti mietteet käyttöjärjestelmästä. Käyttöjärjestelmä on hyvin optimoitu Kirin 710F -järjestelmäpiirille, joka tarkoittaa sulavaa käyttökokemusta. Oletuksena käyttöjärjestelmän mukana tulee joitakin esiasennettuja sovelluksia, kuten Booking.com, mutta nämä voi halutessaan poistaa. Käyttöjärjestelmästä löytyy myös monia mukavia vaihtoehtoja käyttöliittymän kustomointiin, kuten mahdollisuus käyttää elenavigointia tai kolmea näppäintä.

Huawei ja Honor kärsivät edelleen Yhdysvaltojen mustalle listalle joutumista, joka tarkoittaa, että uudet Honorin tai Huawein puhelimet eivät voi käyttää Googlen ohjelmia. Honor 9X käyttää samaa mallikoodia kuin aikaisemmin julkaistu Huawei P Smart Z ja nämä puhelimet ovat ominaisuuksiltaan myös hyvin samanlaisia. Tällä tavalla valmistajat pystyvät hieman kiertämään kieltoja ja näin myös Googlen sovellukset toimivat laitteessa sekä Honor 9X saa päivityksiä käyttöjärjestelmään. Lisätietoa asiasta saa Android Authorityn artikkelista. Muita ominaisuuksia: 3.5 mm:n kuulokeliitäntä! Laitteen pohjasta löytyy USB-C -liitäntä sekä tämän vanha ja hyvä ystävä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.

Kuulokeliitäntä toimii oikein hyvin. Esimerkiksi Audio Technican M50x -kuulokkeet toimivat moitteetta. USB-C:n avulla voi myös käyttää nykyaikaisempia USB-C-kuulokkeita, mutta samaan aikaan näitä kahta liitäntää ei sentään voi käyttää. Laitteessa on yksi kappale kaiuttimia, joka myöskin sijaitsee laitteen pohjassa. Honor 9X:ssä on 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja tätä voi lisätä 512 gigatavuun asti muistikortilla. Laitteen takakannessa on sormenjälkilukija. Virtapainikkeena tämä ei kuitenkaan toimi, vaan sellainen löytyy laitteen oikeasta kyljestä.

Sormenjälkilukija kuitenkin toimii moitteetta. Asetuksista löytyy vaihtoehto, jolla sormenjälkilukijaa voidaan käyttää ilmoituspaneelin näyttämiseen. Yhteenveto Honor 9X paras ominaisuus on pitkä akkukesto. Akku kestää suhteellisen helposti jopa parin päivän ajan kevyemmällä käytöllä. Loistava akunkesto yhdistettynä isoon näyttöön tekee Honor 9X:stä erinomaisen laitteen netin ja somen selaamiseen. Etukamera on piilotettu ylösnousevan mekanismin taakse, joka myös tarkoittaa, että näytössä ei ole minkäänlaista häiritsevää näyttölovea. Lisäksi takana olevat kamerat tekevät hyvää jälkeä hyvässä valaistuksessa, mutta videokuvauksen kohdalla Honor 9X ei pärjää niin hyvin. Puhelimesta löytyy mukava määrä (128 gigatavua) sisäistä tallennustilaa, joten puhelimeen saa asennettu hyvin sovelluksia sekä otettua paljon kuvia ennen tallennustila täyttymistä. Lisäksi puhelimeen voi laittaa muistikortin. Rakenteeltaan Honor 9X tuntuu olevan erittäin kestävä ja mukava käteen, vaikka takakansi onkin muovia. Tämä tosin tarkoittaa, että takakansi ei hajoa laitteen pudotessa (ainakaan niin helposti). Honor 9X tarjoaa varsin hyvän paketin, mutta tällä hinnalla saa myös muita puhelimia. Ennen ostamista kannattaa siis katsoa Samsung Galaxy A50 (hinta 249 euroa), Huawei P30 Lite (hinta 249 euroa), Motorola Moto G8 Plus (hinta 269 euroa) ja Nokia 6.2 (hinta 249 euroa). Huawei Honor 9X







Twiittaa



Keskustelut

Lisää keskusteluja