Päivän diili: OnePlus 7 Pro hinta nyt 499 euroa - säästä 150 euroa

julkaisi hiljattain uudet OnePlus 8 -sarjan puhelimet. Näiden puhelimien hinnat kuitenkin alkavat 699 eurosta ja yltävät aina 999 euroon parhaan OnePlus 8 Pron kohdalla. Jos kuitenkin haluat OnePlussan puhelimen ja vieläpä edullisemmalla hinnalla, kannattaa katseet suunnata viime vuoden malleihin. Tämän vuoksi olemme nostaneet päivän diiliksi OnePlus 7 Pron, jota nyt myydään reippaalla alennuksella.OnePlus 7 Pron hinta on nyt 499 euroa , kun viime aikoina puhelinta on myyty noin 649 eurolla eli säästöä tulee mukavat 150 euroa. 499 euroa on myös alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.OnePlus 7 Pro on edelleen tehokas puhelin Snapdragon 855 -järjestelmäpiirin sekä 8 gigatavun käyttömuistin ansiosta. Sisäistä tallennustilaa löytyy mukavat 256 gigatavua.Näytön osalta löytyy 6,67 tuuman QHD+ resoluution AMOLED -paneeli, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella kuten uudemmassa OnePlus 8 -mallissa. Uusien 8 -sarjan puhelimien kanssa OnePlus siirtyi käyttämään ns. punch hole -tekniikkaa eli etukamera on reikänä näytössä, kun taas OnePlus 7 Pro ei sisällä minkäänlaista häiritsevää lovea näytössä ylösnousevan pop-up -etukameran ansiosta.Myös kamerat ovat kohtuullisen hyvällä tasolla. Kameroita OnePlus 7 Pron takaa löytyy kolme kappaletta.Kaiken tarvittavan tiedon puhelimesta saat lukemalla OnePlus 7 Pro arvostelun Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 26.4. asti. Saatavuus on hyvällä tasolla.Samalla hintaa ( 499 euroa ) saa myös OnePlus 7T -puhelinta, joka myös tarjoaa paljon vastinetta rahalle tällä hinnalla