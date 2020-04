Motorola esitteli uuden huippupuhelimen yli 100 megapikselin kameralla: Tässä on Motorola edge+

Motorola on esitellyt tänään uusia älypuhelimia virtuaalisesti. Uusi Motorola edge-sarja pitää sisällään kaksi älypuhelinta, joista tässä käymme läpi huippumalli edge+:n.Motorola edge+ on pitkästä aikaa todellinen huippupuhelin Motorolalta. Erityisesti Lenovon omistamana yhtiö on panostanut enemmän keskisarjan laitteisiin, kuten Moto G -sarjan puhelimiin.Nyt esitelty Motorola edge+ pitää kuitenkin sisällään mm. Snapdragon 865 -huippupiirin sekä kookkaan ja korkealla virkistystaajuudella varustetun näytön. Resoluution osalta on kuitenkin pysytty vielä Full HD+ -tarkkuudessa.Kuten nimestä voi päätellä, niin Motorola käyttää uutuuslaitteissaan trendikästä vesiputoustyylistä näyttöpintaa, joka kaartuu sivuille. 90 hertsin virkistystaajuden lisäksi hyvää näytössä on OLED-tekniikka, joka nykymittapuulla on käytännössä vaatimus huippupuhelimelle.Laitteessa on takana kolmoiskamera, jonka huippuna 108 megapikselin sensori, jolla on koko 1/1.33 tuumaa. Peruskameran lisäksi laitteessa on 16 megapikselin laajakulmakamera sekä 8 megapikselin ja 3x zoomin tarjoava telefotokamera.Videokuvaus onnistuu peräti 6K-resoluutiolla aina 30 fps asti, mutta 60 fps nopeudella pystyy kuvaamaan vain Full HD -tarkkuutta ja sitä pienempää. Selfie-kamera tarjoaa 25 megapikselin ja f/2,0-aukon.Motorola edge+:n akku on 5000 milliampeeritunnin kokoinen ja sitä pystyy lataamaan langallisesti 18 watin ja langattomasti 15 watin teholla. Lisäksi puhelimessa on mm. Samsungin ja OnePlussan puhelimista tuttu käänteinen lataus.Muihin ominaisuuksiin kuuluu mm. 5G-yhteydet, stereokaiuttimet, Bluetooth 5.1, NFC sekä nykyisin jokseenkin erikoisuutena 3,5 mm kuulokeliitin.Laite saapuu myyntiin 15. toukokuuta ja ennakkotilauksia otetaan vastaan 4. toukokuuta alkaen. Laitteesta saapuu myyntiin kaksi värivaihtoehtoa (viininpunainen Smoky Sangria, sinertävä Thunder Grey) ja hinnat alkavat Suomessa 1099 eurosta.Mikäli puhelin varaa ennakkoon, niin hintaan kuuluu myös langattomat Vervebuds 800 -kuulokkeet.