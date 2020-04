Motorola julkaisi 599 euron edge-puhelimen 6,7 tuuman näytöllä ja 5G-yhteyksillä

on odotetusti julkaissut hieman tehokkaampia puhelimia, jotka käyttävät nimiä edge ja edge+. Näistä jälkimmäinen on viimeisen päälle lippulaivapuhelin , kun taaskeskittyy kilpailemaan keskihintaluokan laitteiden kanssa 599 euron suositushinnalla.Motorola edge on varustettu samalla 6,7 tuuman Endless Edge -näytöllä kuin kalliimpi edge+ -puhelin. Sivulle kaartuvan OLED -näytön resoluutio yltää Full HD+ -tasolle ja sen virkistystaajuus on 90 hertsiä. Etukamera sijaitsee reikänä näytössä. Megapikseleitä siitä löytyy 25 megapikselin edestä ja etukamera hyödyntää Quad Pixel -teknologiaa.Takaa löytyy 64 megapikselin pääkamera (f/1.8, 0.8μm), joka myös hyödyntää Quad Pixel -teknologiaa. Tämän vierellä ovat 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 1.0μm), 2x optiseen zoomiin kykenevä 8 megapikselin telekamera (f/2.4, 1.12μm) sekä ToF-sensori. Videon osalta pääkameralla voi ottaa parhaimmillaan 4K 30 fps -videota.Laitteen suorituskyvystä on vastaamassa Snapdragon 765 -järjestelmäpiiri, jonka myötä puhelin kykenee 5G-yhteyksiin. Piirin parina on 6 gigatavua keskusmuistia ja muistikortilla lisättävää tallennustilaa on 128 gigatavua. Laitteen sisälle on laitettu 4500 mAh akku, joka tukee 18 watin latausta.Motorola edgen mitat ovat 161.64 x 71.1 x 9.29 mm ja sen paino on 188 grammaa. Rakenteeltaan puhelin on saanut IP54 -luokituksen, joten se kestää kevyttä vesisadetta mutta ei veteen upottamista.Puhelimen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C -liitäntä, Bluetooth 5.1, Wifi (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz & 5GHz), NFC, stereokaiuttimet, kaksi mikrofonia ja sormenjälkilukija. Käyttöjärjestelmän osalta hyödynnetään Android 10 -versiota, josta löytyy myös Moto Toiminnot.Motorola edge tulee myyntiin Suomessa 15. toukokuuta alkaen 599 euron suositushinnalla. Värivaihtoehdot ovat Solar Black ja Midnight Magenta. Puhelimen voi varata ennakkoon 4.-14.5. välisenä aikana ja kaupan päälle saa Vervebuds 800 -kuulokkeet.