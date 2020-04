Huawein uusissa puhelimissa ei löydy enää Androidille tuttua Google Play -sovelluskauppaa ja sen tarjoamia tuhansia laadukkaita sovelluksia. Yksi valtava puute esimerkiksi uusissa Huawein P40 -sarjan puhelimissa on Google Maps -karttapalvelun korvaajan puuttuminen. Huawei on kertonut TomTomin karttojen saapumisesta puhelimiin , mutta tätä ennen joutuu tyytymään muihin vaihtoehtoihin.Nyt Huawein AppGallery -sovelluskauppaan on ilmestynyt HERE WeGo -karttasovellus, joka on tällä hetkellä Huawein sovelluskaupan laadukkain vaihtoehto navigointiin.Sovellus on ladattavissa kaupasta ilmaiseksi ja se tarjoaa muun muassa offline-tilaa varten puhelimen muistiin ladattavat kartat sekä reittiopastuksen. Lisäksi sovelluksen kerrotaan tarjoavan joukkoliikennetiedot yli 1300 kaupungille sekä tiedot ruuhkista.