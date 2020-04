Xiaomi julkaisi Mi 10 Lite Zoom Edition -puhelimen 5x zoomin periskooppikameralla

Kiinalainen elektroniikkavalmistaja on julkaissut Mi 10 -sarjaan edullisemman-puhelimen, jonka hinnat alkavat Kiinassa 2099 juanista eli noin 275 eurosta. Euroopan saatavuudesta ei kuitenkaan ole toistaiseksi tietoa.Nuorille suunnatun Mi 10 Lite Zoom Edition mielenkiintoisimmat ominaisuudet löytyvät laitteen takaa. Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera (1/1.2", f/1.79, 1.6μm), jonka kaverina löytyy 120 asteen näkymällä varustettu 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 5x optiseen zoomiin ja 50x digitaaliseen zoomiin kykenevä 8 megapikselin periskooppikamera (OIS) sekä 2 megapikselin makrokamera.16 megapikselin etukamera on puolestaan sijoitettu 6.57" Full HD+ (2400 x 1080, 20:9 -kuvasuhde) AMOLED -näytön loveen. Näytön maksimikirkkaus yltää 800 nitiin ja se tukee 180 hertsin kosketuksentunnistusta. Näytön alle on laitettu sormenjälkilukija.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 765 -järjestelmäpiiri, joka tukee 5G-yhteyksiä. Keskusmuistia on versiosta riippuen tarjolla 6 tai 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa puolestaan on 64, 128 tai 256 gigatavua. Laitteessa on myös 4160 mAh akku, joka tukee 20 watin latausta. Puhelimen mitat ovat 164.02 mm x 74.77 mm x 7.88 mm ja painoa on 192 grammaa.Lisäksi Xiaomi esitteli MIUI 12 -versiota, joka saapuu päivityksenä muun muassa Mi 10 Lite Zoom Edition -puhelimeen. Uudessa versiossa panostetaan muun muassa yksityisyydensuojaan sekä parempaan tietoturvaan. Lisäksi päivitystä ovat saaneet asetusvalikot, käyttöjärjestelmän tumma tila, Always On Display sekä animaatiot. Uusi versio alkaa saapua puhelimiin kesäkuun aikana.Lue myös: