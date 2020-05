Nyt se paljastui – Android 11:n esittely koittaa aivan pian

Tänä vuonna aikataulut ovat menneet uusiksi monella sektorilla koronaviruksen takia. Googlen toiminnassakin se on näkynyt lisääntyneenä etätyönä, mutta lisäksi Android 11:n ensimmäisen julkisen beta-version julkaisu on lykkääntynyt.



Google on ilmoittanut esittelevänsä Android 11:n julkisen betan 3. kesäkuuta. Sen rinnalle Google järjestää suoran verkkolähetyksen, jossa esitellään uuden käyttöjärjestelmän parannuksia sekä uusia toimintoja. Normaalisti uutta Androidia on käyty läpi toukokuun alussa Google I/O -messuilla, mutta koronaviruksen takia koko tapahtuma peruttiin.



Android 11 on ollut ohjelmistokehittäjien hypisteltävänä jo helmikuusta lähtien Developer Preview -tilassa. Joitain salaisuuksia Google on saattanut haluta pantata mahdollisimman pitkälle, joten ohjelmistokehittäjillekin on varmasti luvassa uusia tiedonmuruja kesäkuun alussa.



Kesäkuun jälkeen Google aikoo julkaista Android 11:n toisen ja kolmannen betan heinä- ja elokuussa. Aikataulu on viivästynyt suunnilleen kuukaudella, mutta yhtiön tarkoituksena on edelleen julkaista lopullinen käyttöjärjestelmä kolmannen kvartaalin aikana eli heinä-syyskuun aikana.





