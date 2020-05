DNA:n 5G -verkko toimii nyt Raumalla - Porissa DNA:n 5G-verkko on laajentunut

DNA on kertonut 5G-verkon avautumisesta, jonka lisäksi DNA:n 5G-verkko on laajentunut Porissa."DNA:n 5G-verkon rakentaminen on edennyt Satakunnassa suunnitelmien mukaan. Lähiviikkoina laajennamme sekä Rauman että Porin 5G-verkkoja entisestään. Raumalla avaamme yhteyksiä muun muassa Lonsissa ja Sinisaaressa. Porissa 5G-verkkomme laajenee lähiaikoina muun muassa Pietniemeen ja Väinölään", DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.Tällä hetkellä Rauman 5G-palvelut ovat saatavilla Rauman keskustan lisäksi Nummella, Paroalhossa, Tarvonsaaressa, Vanhassa-Raumassa ja Kaarossa.Porissa puolestaan DNA:n 5G-verkko toimii Hanhiluodossa, Karjarannassa, Kirjurinluodossa, Karhunpäässä, Malminpäässä, Riihikedossa, Linnassa, Teljässä ja Itätullissa."Teemme jatkuvasti investointeja verkkojemme kuuluvuuden ja kapasiteetin parantamiseen. Näin voimme osaltamme huolehtia yhteiskunnan kannalta merkittävän verkkoinfrastruktuurin toimivuudesta ja kehittämisestä myös tämänhetkisessä poikkeustilanteessa", Laari jatkaa.DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä tarjolla Rauman ja Porin lisäksi Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Sipoossa, Hyvinkäällä, Turussa, Ruskolla, Raisiossa, Liedossa, Tampereella, Nokialla ja Ylöjärvellä.DNA lupaa 5G-verkon laajenevan Lahteen, Ouluun, Jyväskylään, Kuopioon, Vaasaan, Hämeenlinnaan, Seinäjoelle, Heinolaan, Pirkkalaan ja Lempäälään lähikuukausien aikana.