DNA aloitti 5G-puhelinliittymien myynnin

on tänään tiedottanut aloittaneensa 5G-liittymien myynnin yksityis- ja yritysasiakkaille. Yksityisasiakkaille on tarjolla kaksi liittymävaihtoehtoa, kun taas yritysasiakkaat pääsevät valitsemaan liittymän neljästä vaihtoehdosta. Viime vuoden puolella DNA aloitti pientaloalueille tarkoitetun DNA Koti 5G -palvelun myynnin Yritysasiakkaille on tarjolla neljä vaihtoehtoa. Matkapuhelinkäyttäjille tarkoitetut DNA Business Rajaton -liittymät 600 Mbit/s- ja 1000 Mbit/s-nopeuksilla (hinnat 39,90 €/kk ja 44,90 €/kk) sekä laajakaistakäyttöön DNA Liikkuva laajakaista yrityksille -liittymät 600 Mbit/s- ja 1000 Mbit/s-nopeuksilla (hinnat 35,90€/kk ja 39,90 €/kk).Yksityisasiakkaille on tarjolla DNA Rajaton 5G 400M ja DNA Rajaton 5G 1000M. 400 Mbit/s maksiminopeuteen yltävän Rajaton 5G 400M hinta on tällä hetkellä 34,90 €/kk / 12kk (normaalisti 36,90 €/kk). Nopeampi Rajaton 5G 1000M yltää 1000 Mbit/s maksiminopeuteen ja sen hinta on 49,90 €/kk. Nimensä mukaisesti liittymiin kuuluu rajaton tiedonsiirto sekä rajattomasti puheluita ja viestejä.Näiden kahden liittymän hinnat ovat hyvin samalla tasolla kuin Telian ja Elisan vastaavat. Nämä kaksi operaattoria aloittivat 5G-liittymien myynnin jo viime vuoden puolella.Lisätietoa DNA:n 5G-liittymistä saa tästä DNA:n 5G-verkko toimii tällä hetkellä Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Hyvinkäällä. Vastaavasti Elisan 5G-verkko toimii jo 13 paikkakunnalla ja Telian 5G-verkko toimi vuoden 2019 lopulla seitsemässä Suomen suurimmassa kaupungissa.DNA lupaa kuitenkin parannusta asiaan, sillä 5G-verkko laajenee alkuvuoden aikana Espooseen, Ouluun, Jyväskylään, Lahteen, Kuopioon, Vaasaan, Hämeenlinnaan, Seinäjoelle, Raumalle, Poriin, Raisioon, Heinolaan, Nokialle, Pirkkalaan, Ylöjärvelle, Lempäälään, Sipooseen, Ruskoon ja Lietoon.DNA lupaa tuoda 5G:tä tukevia puhelimia myyntiin heti, kun uusia malleja tulee saataville. Tällä hetkellä myynnissä olevia 5G-puhelimia ovat Samsung Galaxy S10 5G ( hinta 1299 euroa ) ja Huawei Mate 20X 5G ( hinta 999 euroa ).Lue myös: