Huaweille lunta tupaan: Yhdysvallat pisti piirihanat poikki

Yhdysvaltojen ja Huawein välinen kinastelu on jatkunut jo vuosia ja loppua ei välttämättä ole näkyvissä. Trump on hiljattain uusinut Huaweita koskevan päätöksen yhteistyökiellosta, mutta uusi samalla myös poikkeuksen, jossa osalla yrityksistä työskentely on mahdollista.Tämä jatkuu näillä säädöksillä ainakin elokuuhun asti, mutta voi olla viimeinen kerta, kun Trump antaa poikkeuslupia osalle yrityksistä. Presidenttiä on painostettu senaatin molemmilta puolin viitaten kansalliseen turvallisuuteen, sillä Huawein uskotaan olevan vahvasti kytkösissä Kiinan hallintoon.Uusimisten yhteydessä tapahtui nyt kuitenkin myös hieman kontrollien kiristystä, joka vaikeuttaa Huawein tilannetta. Yhdysvallat vaatii nyt jenkkiteknologiaa käyttäviltä piirivalmistajilta erillisen lisenssin ennen kuin se voi myydä komponentteja Huaweille.Tämä tarkoittaa, että maailman johtava piirivalmistaja TSMC on joutunut pysäyttämään piirien valmistamisen Huaweille. Tilanne on armoton myös taiwanilaisyhtiölle, jonka liikevaihtosta viidennes koostuu Huawein piiritoimituksista.Vielä ennen toukokuun 15. päivää valmistettuja piirejä TSMC pystyy toimittamaan Huaweille, mutta uusia piirejä ei tule ennen lisenssin saamista, jos sellasta edes haetaan.Huawei on kommentoinut tilannetta The Vergelle . Yhtiön mukaan kyseessä on Yhdysvaltain hallinnon ajojahti, joka ei ole reilu ja vaikuttaa Huawein lisäksi koko maailman teknologiateollisuuteen. Yhdysvalloissa puolestaan molempien puolueiden puolella uskotaan Huawein olevan vaarana kansalliselle turvallisuudelle.