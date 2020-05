Samsung yhdisti kameroiden huippuominaisuudet yhteen kennoon

Samsungin tuotekehityksessä lähdettiin laukalle, kun Galaxy S20:een päätettiin lisätä peräti 108 megapikselin kamera. Kenno keräsi kuitenkin paljon kritiikkiä heikon automaattitarkennuksen takia, mitä Samsung on sittemmin yrittänyt korjata päivityksillä. Juuri esitellyssä kennossa ei pitäisi olla enää tarkennukseen liittyviä huolia.Yhtiön piiripuolen uusimmassa 50 megapikselin kennossa käytetään nimittäin dual pixel -tarkennusta, joka on osoittautunut erittäin nopeaksi ja tehokkaaksi. Lisäksi Samsung on onnistunut lisäämään kennolle Tetracell-teknologiansa eli kamera kykenee yhdistämään yhteensä neljän pikselin keräämän tiedot yhteen, jolloin syntyy parempilaatuisia kuvia, vaikka resoluutio onkin neljännes maksimista.Tetracell-teknologiasta on erityisen paljon hyötyä hämärässä tai heikossa valaistuksessa kuvattaessa. Nyt esitelty ISOCELL GN1 -kenno on Samsungin ensimmäinen, josta löytyy sekä dual pixel -tarkennus että Tetracell-teknologia.ISOCELL GN1 -kennon pikseleiden koko 1,2 mikrometriä. Se on siis samaa luokkaa kuin esimerkiksi OnePlus 8 Prossa käytettävässä Sonyn IMX689-kennossa.