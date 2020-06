Samsung Galaxy A51 5G -puhelin on nyt ennakkotilattavissa - hinta 479 euroa

Samsungin huhtikuun alussa julkaisema edullisemman Galaxy A -sarjanon saapunut ennakkotilattavaksi Suomessa useille jälleenmyyjillä. Puhelin on nimensä mukaisesti varustettu 5G-yhteyksillä.Galaxy A51 5G:ssä on muun muassa 6,5 tuuman Super AMOLED Infinity-O -näyttö, 4500 milliampeeritunnin akku sekä neljä takakameraa. Keskusmuistia on 6 gigatavua ja tallennustilaa on 128 gigatavun verran ja sitä saa lisättyä muistikortilla."Galaxy A -sarjalle tunnusomaista on erinomainen kamera, upea näyttö sekä tehokas akku. Galaxy A51 5G -mallin myötä tuomme yhdessä Elisan kanssa näiden suomalaisille tärkeiden ominaisuuksien lisäksi nyt myös huippunopeat 5G-yhteydet, jotka mahdollistaen käyttäjille täysin uudet mobiilielämykset. Galaxy A51 5G on loistava lisä Samsungin menestyksekkääseen 5G-tuotevalikoimaan, ja sille voidaan jo nyt ennustaa suurta suosiota niin kuluttajien kuin yrityskäyttäjienkin keskuudessa", kertoo Samsungin mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.Galaxy A51 5G on saatavilla Suomessa useilta jälleenmyyjiltä 479 euron suositushinnalla . Toimitukset aloitetaan 15.6. Puhelin tulee saataville värivaihtoehtoina Prism Cube Black, Prism Cube White ja Prism Cube Pink."On hienoa saada Samsung Galaxy A51 5G malli valikoimaamme. Samsung on suosituimpia puhelinbrändeistämme, ja sen A -sarjan puhelimet ovat aina vahvasti edustettuna myydyimpien puhelimiemme kärkisijoilla. Samsungin edullisempia 5G-puhelimia on odotettu jo pitkään; ne tuovat 5G:n uudella tavalla yhä useamman ulottuville. Meille on tärkeää tarjota monipuolisesti vaihtoehtoja asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin ja nyt ennakkomyynnin aloittava Galaxy A51 5G sopii erittäin hyvin laajaan valikoimaamme", kommentoi Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama.Lisäksi 5G-puhelimien osalta ennakkomyyntiin saapui Xiaomin Mi 10 Lite 5G , jonka hinta on vain 399 euroa. Se onkin toistaiseksi edullisin saatavilla oleva 5G-puhelin.