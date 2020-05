Xiaomi Mi 10 Lite 5G -älypuhelin saapuu ennakkomyyntiin 1.6.2020 - 5G-puhelin 399 eurolla

laajentaa nopealla tahdilla 5G-verkon saatavuutta Suomessa, mutta myös 5G-puhelimien valikoimaa. Elisa kertookin nyt, että Xiaomin edullinensaapuu ennakkomyyntiin 1.6.2020 yksinoikeudella Suomessa.Puhelimen varsinainen myynti ja toimitukset asiakkaille alkavat 9.6.2020. Xiaomi Mi 10 Lite 5G -puhelimen hinta on 399 euroa ja se onkin toistaiseksi edullisin saatavilla oleva 5G-puhelin. Puhelin tulee myös saataville muille jälleenmyyjille, kun toimitukset aloitetaan 9.6.2020."Meitä yhdistää Elisan kanssa edelläkävijyys, joten on hienoa tuoda parhaan puhelinsarjamme uusi malli, Xiaomi Mi 10 Lite, suomalaisten saataville yhteistyössä Elisan kanssa", sanoo Tony Chen, Xiaomin Keski- ja Länsi-Euroopan, Pohjoismaiden sekä Baltian johtaja."On hienoa tuoda ensimmäisenä Suomessa saataville edullisen hintaluokan 5G-puhelin. Jo useat tuhannet suomalaiset ovat päivittäneet liittymänsä 5G:ksi, ja Xiaomin puhelimet tarjoavat yhä useammalle suomalaiselle mahdollisuuden hyödyntää Elisan 5G-verkkoa parhailla liittymillämme", kommentoi Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama. Aiemmin Suomeen saapuivat myyntiin Xiaomin Mi 10 -sarjan Mi 10- ja Mi 10 Pro -puhelimet . Mi 10 5G maksaa 899 euroa ja Mi 10 Pro 5G puolestaan 999 euroa Xiaomi Mi 10 Lite 5G tarjoaa muun muassa 6,57 tuuman AMOLED-paneelin Full HD+ -tarkkuudella, Snapdragon 765G -järjestelmäpiirin, 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Taakse on laitettu neloiskamera, joka sisältää 48 megapikselin pääkameran. Laitteen sisälle on laitettu myös 4160 mAh akku, joka tukee 20 watin latausta USB-C -liitännän kautta.Lue myös: