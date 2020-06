Samsung paljasti uuden Exynos-älypuhelinpiirin kyvyt

Samsung esitteli hiljattain uuden Galaxy A21s -älypuhelimen , joka tarjoaa vain parin sadan euron hinnalla melkoisen hyvän määrän ominaisuuksia.Monet laadukkaista ominaisuuksista mahdollistaa uusi järjestelmäpiiri, joka siitä löytyy ensimmäistä kertaa Samsung-puhelimessa. Kyseessä on yhtiön uusin järjestelmäpiiri Exynos 850.Kyseessä on ensimmäinen 8 nanometrin tekniikalla tehty piiri näin alhaisessa hintaluokassa. Tämä tarkoittaa, että suorituskyky ja akkukesto on saatettu uudelle tasolle halvemmissakin laitteissa.Itse piirin tekniikkaan kuuluu kahdeksan ARM Cortex-A55-suoritinydintä, jotka hyrräävät parhaimmillaan 2 gigahertsin taajuudella sekä ARMin Mali-G52-grafiikkapiiri, jota on aiemmin nähty hieman arvokkaammissa keskihintaisissa laitteissa.Hintaa on säästetty melkoisesti mm. jättämällä NPU eli neuroprosessori pois, jonka johdosta tekoälysuoritteet eivät ole huippupiirien tasolla. Lisäksi huippupiireistä poissa loistaa tietysti 5G, joka ei ole yllätys noin parin sadan euron laitteille.Kameroiden osalta tuki on 21,7 megapikselin yksittäiselle kameralle sekä edessä että takana tai 16 + 5 MP yhdistelmälle takana. Tämä viittaisi siihen, että yhtiön A21s:ssä käytetään kustomoitua versiota, sillä sen takana kameroita ja megapikseleitä on merkittävästi enemmän.Samsungin mukaan piiriä nähdään uusissa edullisissa Android-puhelimissa myöhemmin tänä vuonna.