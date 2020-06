DNA:n 5G-verkko toimii nyt Jyväskylässä, Oulussa ja Raahessa

on laajentanut 5G-verkkoaja, joiden myötä DNA:n 5G-verkko toimii nyt 17. paikkakunnalla. Lisäksi verkon luvataan saapuvan useille paikkakunnille lähiaikoina.Tällä hetkellä DNA:n 5G-palvelut ovat saatavilla Jyväskylän keskustan lisäksi Harjulla, Puistolassa, Lutakossa sekä Seppälän, Tourulan ja Tuohimutkan alueilla."DNA:n 5G-verkon rakentaminen on edennyt Jyväskylässä suunnitellusti. Tulevina kuukausina laajennamme Jyväskylän 5G-verkkoa entisestään. Teemme jatkuvia investointeja verkkojemme kuuluvuuden ja kapasiteetin parantamiseen. Tällä tavoin huolehdimme osaltamme yhteiskunnan kannalta merkittävän verkkoinfrastruktuurin toimivuudesta ja kehittämisestä", DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.Oulussa 5G toimii Oulun keskustan lisäksi Martinniemessä, Linnanmaalla, Oulun yliopiston alueella, Koskikeskuksessa, Pikisaaressa, Kellossa, Pöllönperässä ja Lopakassa."DNA:n 5G-verkon rakentaminen on edennyt Oulun seudulla suunnitelmien mukaan. Kesän myötä laajennamme Oulun 5G-verkkoa entisestään. Investoimme jatkuvasti verkkojemme kuuluvuuden ja kapasiteetin parantamiseen. Näin huolehdimme osaltamme yhteiskunnan kannalta merkittävän verkkoinfrastruktuurin toimivuudesta ja kehittämisestä", DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.Raahessa puolestaan 5G:tä voi käyttää Lehmirannassa, Ollinsaaressa ja Yritysperässä.DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä tarjolla Jyväskylässä, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Sipoossa, Hyvinkäällä, Turussa, Ruskolla, Raisiossa, Liedossa, Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Raumalla, Porissa , Oulussa ja Raahessa.Lähiaikoina DNA:n 5G-verkko laajenee Kuopioon, Pirkkalaan, Heinolaan, Lahteen, Hämeenlinnaan, Vaasaan, Seinäjoelle ja Lempäälään.Lisätietoa DNA:n 5G-palveluista saa tästä