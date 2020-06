Uuden OnePlus Z:n julkaisu kuukauden päässä, hinta vain puolet OnePlus 8:sta?

OnePlus on jo käytännössä vahvistanut edullisemman OnePlus Z -älypuhelimen olemassaolon, joskaan mallinimestä ei ole vielä täyttä varmuutta. Nyt tiedot kertovat, että julkaisu voi olla jo kuukauden päästä.Android Central on saanut vihiä luotettavilta lähteiltä yhtiön sisältä, että julkaisupäivä on 10. heinäkuuta. Tämän lisäksi tiedot kertovat, että julkaisu tehdään Intiassa.Julkaisumaana Intia ei ole yllätys, sillä Suomen tavoin OnePlus on suosittu Intiassa. Intian yli miljardin hengen populaatio tekee siitä OnePlussalle huipputärkeän kauppapaikan.Lisäksi Intiassa älypuhelinten hinnat ovat keskimäärin länsimaita pienempiä, johon sopii myös arviolta noin 300-400 euron hintainen OnePlus Z.Uutuuden odotetaan tarjoavan tietysti teknisesti merkittävästi OnePlus 8 Pro -huippulaitteita vaatimattomampaa laitteistoa, mutta huhujen mukaan mm. näytön ja kameran osalta se ei jäisi paljon jälkeen OnePlus 8 :sta, jolla on kuitenkin hintaa noin 700 euroa.Eroavaisuuksia löytyy kuitenkin huhujen mukaan erityisesti järjestelmäpiiristä, joka on merkittävästi tehokkaampi OnePlus 8:ssa.Nähtäväksi jää pitävätkö speksit todella paikkansa, mihin hintaan OnePlus aikoo laitetta myydä, ja milloin se saapuu länteen.