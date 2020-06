Kaikki Suomen uutiset yhteen keräävä HIGH.FI Uutisvahti saapui Huawein sovelluskauppaan

Yhdysvaltain tulilinjalle joutunut kiinalainenon ollut koko vuoden otsikoissa tilanteesta aiheutuneiden ongelmien vuoksi. Yhtiöltä on evätty pääsytäyteen Android-tarjoomaan, joten kiinalaisjätti on joutunut tekemään uusia ratkaisuja puhelinliiketoimintansa tueksi.Yksi merkittävistä muutoksista koskee sitä, että uudet Huawein mallit eivät sisällä enää-kauppaa, vaan sovellukset ladataan Huawein omasta-sovelluskaupasta. Tämä aiheuttaa sen pienen ongelman kuluttajille, että lähellekään kaikkia sovelluksia ei vielä ole saatavilla AppGalleryn kautta.Koska Huawei - ja sen sisarbrändi- ovat olleet Suomessa erittäin suosittuja, päätimme omalta osaltamme helpottaa Huawein ostajien sovellustuskaa ja toimmemyös Huawein sovelluskauppaan.Ilmaisen HIGH.FI Uutisvahdin kautta voi seurata helposti käytännössä kaikkia kotimaisia, ilmaiseksi luettavissa olevia uutismedioita. Lisäbonuksena mukaan tulee myös mahdollisuus lukea uutisia tuhansista ulkomaisista medioista, vastaavalla tavalla kategorioittain ja kielialueittain jaoteltuna.Jos uutisnälkä polttelee ja olet hiljattain ostanut uuden Huaweinpuhelimen, suosittelemme kokeilemaan -uutiset löytyvät sovelluksen kautta, välittömästi. AppGalleryn latauslinkki alla:Sovelluksen löytää myös AppGallerystä kirjoittamalla hakukenttään 'High.fi' tai selaamalla luokkaa 'Uutiset ja luku'.Sovelluksessamme on myös näppärä uutiswidget, jolla saa vaikkapa Suomen tämän hetken suosituimmat uutiset kiinteästi osaksi kotinäyttöä. Sovelluksemme on ladattu Googlen Play-kaupasta tähän mennessä lähes 50'000 kertaa ja sen saama käyttäjäarvostelujen keskiarvo on 4,11/5,00. Toivottavasti sovellus ilahduttaa myös Huawein käyttäjiä.