Xiaomin Mi 10 Lite 5G on nyt myynnissä Suomessa - 5G-puhelin 399 eurolla

Xiaomin edullinen Mi 10 Lite 5G -älypuhelin on nyt saatavilla Suomessa useilla jälleenmyyjillä. Mi 10 Lite 5G maksaa vain 399 eurolla ja tällä hinnalla se on Suomen edullisin 5G-puhelin.Mi 10 Lite 5G saapui ennakkotilattavaksi Elisan kautta 1.6.2020 ja nyt puhelimen toimitukset ovat alkaneet. Puhelin on myynnissä Suomessa Elisalla, DNA:lla, Powerilla ja Verkkokauppa.comilla. Värivaihtoehdot ovat Aurora Blue, Cosmic Gray ja Dream White.Xiaomi Mi 10 Lite 5G tarjoaa muun muassa 6,57 tuuman AMOLED-paneelin Full HD+ -tarkkuudella, Snapdragon 765G -järjestelmäpiirin, 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Taakse on laitettu neloiskamera, joka sisältää 48 megapikselin pääkameran. Laitteen sisälle on laitettu myös 4160 mAh akku, joka tukee 20 watin latausta USB-C -liitännän kautta. Aiemmin Suomen markkinoille saapui saman sarjan edustajat Mi 10- ja Mi 10 Pro -puhelimet , jotka tarjoavat tekniikan osalta muun muassa tehokkaamman Qualcomm Snapdragon 865 -suorittimen. Toki näiden 5G-puhelimien hinnat ovat 899 euroa ja 999 euroa.