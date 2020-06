Elisan 5G-verkko toimii nyt Salossa - Elisan 5G-verkko kattaa jo 26 paikkakuntaa ja verkon alueella asuu yli miljoona suomalaista

on avannut 5G-verkon , joka on jo 26. paikkakunta Elisan verkolle. Elisan 5G-verkon rakentaminen on edennyt nopeasti ja alueella asuukin jo yli miljoona suomalaista.Salossa verkko yltää alkuvaiheessa Halikon, Kihisen, Tammen ja Iso-Grekulan alueille ja laajenee lähiaikoina myös Meriniittyyn sekä Salon keskustaan."Salon maine teknologiakaupunkina on vahva ja meillä on runsaasti alan osaamista. Toivotan erittäin tervetulleiksi erilaiset kokeilut, pilotit ja yhteisen suunnittelun, jota voimme uuden teknologian hyödyttämiseksi tehdä nopeastikin", Salon vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen sanoo.5G-verkossa voidaan käyttää puhelimien lisäksi esimerkiksi erilaisia IoT-laitteita, joita mahtuu 5G-verkkoon kymmeniä kertoja nykyistä enemmän ja niin sanotun massiivisen IoT:n avulla (Nb-IoT) voidaan mitata ja monitoroida lähes mitä tahansa esineitä ja laitteita. Sovelluskohteita löytyy lähes kaikilta toimialoilta, muun muassa teollisuudesta, logistiikasta, terveydenhuollosta ja kaupan alalta."Uutinen Salon 5G-verkosta on erittäin tervetullut, koska se mahdollistaa meille uudenlaisia projekteja, pilotteja ja tutkimusta IoT-ratkaisujen ympärillä. Erityisesti 5G-verkon merkittävästi suurempi kapasiteetti hyödyttää meitä", Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula sanoo.5G-verkon taajuudet otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen Elisa on rakentanut 5G-verkkoa nopeasti. Noin puolentoista vuoden aikana verkko on otettu käyttöön jo 26. paikkakunnalla, jonka alueella asuu yli miljoona suomalaista.Kevään aikana kiinnostus 5G-verkkoa kohtaan on noussut ihmisten ja yritysten keskuudessa."Elisan verkossa datamäärät ovat nousseet parhaimmillaan 30 % tänä keväänä. Älylaitteiden määrä on kasvanut ja samaan aikaan asiakkaidemme käyttämät palvelut vaativat jatkuvasti enemmän nopeuksia. Perheissä on saatettu huomata, että olemassa oleva yhteys ei enää riitä. 5G:n mahdollistamat, jopa 10 kertaa nopeammat yhteydet, ovat alkaneet houkutella monia. Kiinnostusta on lisännyt myös 5G-päätelaitteiden nopeasti laajentunut valikoima", liiketoimintajohtaja Juha Laukkanen Elisan kuluttaja-asiakasyksiköstä sanoo.Elisan 5G-verkko on käytettävissä tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Vaasassa, Seinäjoella, Salossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kangasalalla, Raisiossa, Iisalmessa, Kemissä, Heinolassa, Kuusamossa ja Siuntiossa.Elisa aikoo jatkaa verkon rakentamista ahkerasti, sillä 5G on tulossa vuoden aikana useille paikkakunnille."Suomalaisten mobiilidatan- ja palveluiden käyttö jatkaa kasvuaan; käytämme yhä eniten mobiilidataa koko maailmassa. Tämä vaatii 5G-verkon nopeaa laajentamista, sillä suomalaiset ovat ottaneet nopeasti uuden teknologian omakseen. 5G:n avulla voimme palvella entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita, oli sitten kyseessä mobiililiittymä tai kodin nettiyhteys", Elisan verkkoratkaisuista vastaava johtaja Sami Rajamäki summaa.Lisätietoa Elisan 5G-verkosta saat tästä