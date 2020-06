Päivän diili: Samsung Galaxy Note10 Plus (256 GB) hinta nyt 799 euroa

Päivän diili

Yksi markkinoiden monipuolisimmista puhelimista on nyt alennuksessa. Kyseessä on siis, jonka sisällä oleva S Pen -kynä laajentaa käyttökohteita.Samsung Galaxy Note10+ (256 GB) -puhelinta myydään nyt 799 eurolla , joka on samalla alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty. Puhelimesta löytyy myös 512 gigatavun versio, jota myydään 899 eurolla Laitteen sisällä olevaa S Pen -kynää voi käyttää vaikkapa piirtämiseen, kirjoittamiseen, kuvien muokkaamiseen tai PDF-tiedostojen muokkaamiseen. Nämä toiminnot toteutetaan 6,8 tuuman AMOLED -näytöllä. Myöskin suorituskyky on kohdallaan Exynos 9825 -piirin sekä 12 gigatavun käyttömuistin muodossa.Puhelimen ominaisuuksiin lukeutuvat myös laadukkaat kamerat, 4300 mAh akku pikalatauksella ja langattomalla latauksella, muistikorttipaikka sekä Android 10 -käyttöjärjestelmä.Myös 512 gigatavun versio on alennuksessa. Sitä myydään nyt 899 eurolla Tarjous löytyy DNA:lta ja se on voimassa 5.7. asti. Saatavuus on hyvä.Lue myös: