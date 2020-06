WhatsAppilla voi nyt lähettää rahaa ja maksaa ostoksia, aluksi käytössä Brasiliassa

WhatsAppilla voi nyt lähettää rahaa ja tehdä ostoksia poistumatta keskustelusta. Maksaminen onnistuu kuitenkin alkuun vain Brasiliassa, kerrotaan WhatsAppin blogikirjoituksessa Maksamisessa ja rahan lähettämisessä hyödynnetään Facebook Pay -palvelua , joka on Facebookin kehittämä järjestelmä. Maksaminen vahvistetaan kuusinumeroisella PIN-koodilla tai vastaavasti sormenjäljellä WhatsApp-maksaminen tapahtuu luottokortin avulla, joka liitetään WhatsApp-tiliin. Rahan lähettäminen ja maksaminen on ilmaista kuluttajille maksutonta, mutta yritysten on maksettava hieman palvelun käyttämisestä.WhatsApp-maksaminen toimii alkuun vain Brasiliassa, mutta tulevaisuudessa tämä ominaisuus tulee laajenemaan muihin maihin.