5G tulee tänä vuonna tavallisen ihmisen ulottuville – Hinnat ovat laskussa

Viime vuonna 5G-yhteydet löytyivät vain kaikkein kalleimmista puhelinmalleista, mutta hiljalleen ominaisuus on alkanut löytyä hieman edullisemmista malleista vaikka edelleen 5G:stä saa makaa itsensä kipeäksi. Onneksi tässäkin asiassa kehitys etenee, sillä Qualcomm on suunnitellut keskihintaisiin puhelimiin sopivan 5G-piirin.



Kyse on tarkemmin sanottuna 5G-yhteyksillä varustetusta Snapdragon 690:sta, joka löytynee aikanaan noin 300-400 dollarin hintaluokan puhelimista. Qualcomm toivookin, että Snapdragon 690:n ansiosta 5G-yhteydet tulevat yhä useamman ihmisen saataville, vaikka matkapuhelinvalmistajat lopulta päättävät millaisiin ja minkä hintaisiin puhelimiin piiri asennetaan.



Kilpailu lienee kuitenkin sen verran kovaa Android-puhelimissa, että Snapdragon 690 puristetaan kyllä mahdollisimman halpaan perusrunkoon.



Koska kyse on keskihintaisiin puhelimiin tarkoitetusta järjestelmäpiiristä, löytyy siitä tietysti omat puutteensa. Snapdragon 690 tukee esimerkiksi vain alle 6 gigahertsin 5G-taajuuksia eikä siis mmWave-tason 5G-yhteyksiä. Matkapuhelinyhteyksien lisäksi Snapdragon 690:stä löytyy tehokkaampi tekoälylaskenta – Qualcomm lupaa tekoälypohjaisten tehtävien laskennan tehostuvan 70 prosentilla.





Ensimmäiset Snapdragon 690:een perustuvat puhelimet tulevat markkinoille näillä näkymin tämän vuoden lopulla.

