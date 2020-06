Telian 5G-verkko laajenee Jyväskylässä ja Turun seudulla

on edennyt hieman hitaammin 5G-verkon rakentamisen suhteen, sillä operaattori on panostanut lähinnä muutamaan suurempaan kaupunkiin, kun taas esimerkiksi Elisa on avannut 5G-verkon jo lähes 30. paikkakunnalle . Telia kuitenkin aikoo tuoda 5G-verkon uusiin kaupunkeihin ympäri Suomen tämän vuoden aikana. Turkuun Telian 5G-verkko saapui jo viime vuoden puolella ja nyt Telia on laajentanut verkkoa Turun seudulla merkittävästi.Alkuvuoden aikana eri puolilla Turkua vahvistunut verkko ulottuu nyt mm. Littoisiin ja Kaarinaan, ja seuraavaksi 5G tuodaan asiakkaiden käyttöön mm. Naantalissa, Liedossa ja Raisiossa.Lisäksi Telia on laajentanut Jyväskylän verkkoa alkuvuoden aikana. Verkko ulottuu nyt keskustan lisäksi maalaiskunnan alueelta Laajavuoreen ja Huhtasuolta Keskussairaalan ja Keljon alueelle.Keski-Suomessa Telia aikoo laajentaa verkkoa seuraavaksi muun muassa Jämsään ja Laukaalle."5G-verkkomme peitto laajenee vauhdilla. Samalla laitteiden suosio ja valikoiman laajentuminen eri hintaisiin vaihtoehtoihin kertoo siitä, että 5G-aika on nyt jokaisen käyttäjän ulottuvilla. Uudet 5G-laitteet ovat valmistajiensa kärkilaitteita, jotka takaavat nopeimman käyttökokemuksen kaikkialla Telian verkossa, olipa asiakkaan käyttötarve mikä tahansa", Telian 5G-ohjelman johtaja Janne Koistinen kertoo.Lisätietoa Telian 5G-verkosta saa tästä