Sony Xperia 1 II -lippulaivapuhelin nyt myynnissä - hinta 1199 euroa

-lippulaivapuhelin saapui ennakkotilattavaksi kesäkuun alussa ja nyt puhelinta saa ostettua kaupoista. Tämä valokuvauksesta kiinnostuneille suunnattu puhelin maksaa 1199 euroa.Tämä tehokas puhelin on varustettu Qualcommin Snapdragon 865 -järjestelmäpiirillä, jonka myötä puhelin tukee 5G-yhteyksiä. Piirin parina on 8 gigatavua käyttömuistia ja sisäistä tallennustilaa laite sisältää 256 gigatavua. Tallennustilaa voi myös laajentaa muistikortin avulla. Virtaa toimintoihin antaa 4000 mAh akku, jota voi ladata langattomasti tai langallisesti.Edessä olevan OLED -näytön koko on 6,5 tuumaa ja sen resoluutio yltää 4K-tasolle (3840 x 1644). Lisäksi laitteessa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 5.1 -yhteys, NFC, sormenjälkilukija sekä IP65/68 -standardin mukainen vedenkestävyys.Sony on panostanut puhelimessa erityisesti kameroihin, joiden myötä Xperia 1 II onkin erityisesti valokuvauksesta kiinnostuneille suunnattu puhelinmalli. Kameroiden osalta on tarjolla 12 megapikselin pääkamera, jossa käytetään Zeiss-optiikkaa (F1.7, 82°). Pääkameran vierellä on 3x optisella zoomilla varustettu 12 megapikselin telekamera (F2.4, 34°) ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 124°). Lisäksi puhelimessa on 3D iToF-sensori.Sony Xperia 1 II -puhelimen suositushinta on 1199 euroa ja se on saatavilla 22. kesäkuuta alkaen. Suomessa puhelin on myynnissä DNA:lla, Verkkokauppa.comilla, Gigantilla ja Elisalla.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Lisäksi kauppoihin saapui hiljattain, jota myydään 369 euron suositushinnalla