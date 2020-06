DNA:n liittymissä nyt rajaton tiedonsiirto myös Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Baltiassa

on muuttanut operaattorin kaikkien liittymätyyppien, jotka sisältävät verkkovierailuominaisuuden, verkkovierailuhinnoittelua Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa, missäParannus koskee kaikkia DNA:n myynnissä olevia puhelin- ja mobiililaajakaistaliittymiä, joihin kuuluu nettiyhteys ja verkkovierailuominaisuus. DNA:n mukaan suurimmalta osalta sen asiakkaista tällainen liittymä löytyy, jolloin uusi ominaisuus päivittyi liittymälle automaattisesti 24.6. alkaen."Tämän kesän lomasuunnitelma monella saattaa olla esimerkiksi automatka Pohjoismaissa tai Baltiassa. Karttapalveluiden käyttämisestä tai videoiden katselusta ja pelien pelaamisesta ei tarvitse nyt kantaa huolta reissun aikana. Haluamme tehdä asiakkaittemme elämästä helpompaa", kertoo DNA:n mobiililiiketoiminnan johtaja Cedric Kamtsan.Tiedonsiirrosta aikaisemmin perittyä EU-perusmaksua ei ole enää veloitettu DNA:n liittymissä 15.4.2020 alkaen. Tiedonsiirto EU-perusmaksulla on aiemmin maksanut 0,00434 €/Mt, mutta nyt kohtuullinen datankäyttö EU/ETA-alueella sisältyy liittymän kuukausimaksuun, liittymän EU-datapaketin mukaisesti.Tiedonsiirto Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Baltiassa ei kuluta liittymätyyppikohtaista EU-datapakettia, joka on käytössä muualla EU/ETA-alueella kuten ennenkin. EU-datapaketin koko riippuu liittymätyypistä, ja se on DNA:lla pääsääntöisesti 7–27 Gt/kk.Lisätietoa aiheesta saa tästä