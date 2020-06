Elisan 5G-verkko kattaa jo 30 paikkakuntaa - Verkko toimii nyt Kempeleessä

Elisan 5G-verkko toimii nyt 30 paikkakunnalla, kun verkko avattiin. Elisa on laajentanut verkkoa mukavasti ja Elisan mukaan sen 5G-verkon alueella asuu jo yli miljoona suomalaista Ensimmäisessä vaiheessa Kempeleen 5G-verkkoa on rakennettu muun muassa Ollilan, Ristisuon ja Riihivainion alueille."Uusi 5G-verkko täydentää erinomaisesti Kempeleen kuntastrategiaa, jossa digitaalisten ratkaisujen sekä sähköisten palveluiden kehittämisellä on merkittävä rooli. Kempeleessä yritykset ovat valtakunnallisestikin tarkasteltuna digitalisaation edelläkävijöitä, ja odotankin innolla mitä mahdollisuuksia uusi mobiiliteknologia niille luo", Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi sanoo.Elisan 5G-verkko on käytettävissä tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Seinäjoella, Salossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kempeleessä, Kangasalalla, Raahessa, Raisiossa, Iisalmessa, Kemissä, Heinolassa, Kuusamossa ja Siuntiossa.Lisäksi Elisa kertoo laajentaneensa 5G-verkkoa Oulussa, joka avattiin alun perin marraskuussa 2019.Oulun verkko on laajentunut nyt muun muassa Rajakylän, Pateniemen ja Kontinkankaan alueille."Olemme halunneet rakentaa 5G-verkkoa valtakunnallisesti alusta lähtien. Oulun verkko oli avautuessaan yksi maailman pohjoisimmista verkoista. Alueella on paljon mobiilikäyttäjiä sekä yrityksiä, jotka voivat hyödyntää uutta teknologiaa. Laajennuksen myötä 5G:n hyödyt ovat yhä useamman saatavilla", Elisan Pohjois-Suomen aluejohtaja Jarmo Mikkola kertoo.Elisa aloittaa alueella lähitulevaisuudessa myös 5G Kotinetti -palvelun myynnin, joka mahdollistaa 5G-yhteyden hyödyntämisen kodin kiinteän yhteyden tavoin.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä