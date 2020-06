Tutkimus: ääni- ja videopuhelujen soittaminen yleistynyt voimakkaasti

Liikenne- ja viestintävirastoon selvittänyt kuluttajatutkimuksella suomalaisten netin käyttöön liittyviä asioita. Koronan takia suomalaiset ovat alkaneet soitella ääni- ja videopuheluita huomattavasti aikaisempaa ahkerammin.Tutkimuksen mukaan jopa 55 % suomalaisista käyttää viikoittain internetin puhe- ja videopalveluja, joita tehdään Teamsin, Skypen ja WhatsAppin kaltaisilla sovelluksilla. Osuus on kasvanut peräti 16 %-yksikköä viime vuoden keväästä.Lisäksi pikaviestien lähettäminen on yleistynyt esimerkiksi WhatsApp ja Facebook Messenger -sovelluksilla. Tutkimuksen mukaan jopa 82 prosenttia suomalaisista lähettävät viikoittain pikaviestejä, mikä on 5 %-yksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.Samaan aikaan sosiaalisen median käyttö on tippunut muutaman prosenttiyksikön verran 63 prosenttiin.Kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 2000 suomalaista, vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina huhti-kesäkuussa 2020.Lisätietoa tutkimuksesta saa tästä Lue myös: