Päivän diili: Motorola Moto G8 hinta nyt 149 euroa - säästä 50 euroa

Päivän diili

löytyy useita edullisen hintaluokan Moto G -sarjan puhelinta. Yksi näistä on, jonka saa nyt vieläkin edullisemmalla hinnalla.Motorola Moto G8 -puhelinta myydään nyt 149 eurolla . Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty. Moto G8:n suositushinta on 199 euroa. Maaliskuussa Suomeen saapunut Moto G8 tarjoaa 6,4 tuuman HD+ -näytön, jonka yläkulmassa on reikä 8 megapikselin etukameralle. Puhelimen taakse on laitettu kolme kameraa sekä laser auttamassa automaattitarkennuksen kanssa. Puhelimessa on 16 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1.12μm), 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 1.12μm, 118°) ja 2 megapikselin Macro Vision -makrokamera (f/2.2, 1.75μm, 2 cm tarkennus). Taakse on laitettu myös sormenjälkilukija.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 665 -piiri, jonka parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Nämä samat ominaisuudet löytyvät myös Moto G8 Power -puhelimesta . Muistikortilla lisättävää tallennustilaa löytyy 64 gigatavun verran. Puhelimessa on myös 4000 mAh akku, joka tukee 10 watin latausta. Käyttöjärjestelmän osalta puhelimessa on lähes puhdas Android 10 -versio.Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa 12.7. asti. Saatavuus on hyvä.Lue myös: